La Voz de Galicia Antón Grande

29/02/2020 16:58 h

Soy un viajero impenitente y cada vez que puedo, me largo de mi querida y desolada ciudad, ya sea por la provincia o bien, a otras comunidades a las que me gusta visitar, en donde tengo amigos o simplemente, voy de exploración a ver sus monumentos, conocer su gastronomía y hablar con sus gentes, que es algo que me mola. No hace mucho me desplacé a los carnavales de Verín, tierras de mis ancestros. Pues hay que ver cómo está la autovía, cuando la hay, llena de baches y remiendos que convierten el viaje en un juego a la esquiva para poder circular a la velocidad permitida, que en muchos casos, obliga a tener que tocar el freno.

También me he ido a la costa lucense y volvemos a lo mismo. Saltos por la autovía, que el estado quieren copiar de los portugueses y hacerla de pago, o eso dicen, sin olvidar la Gañidoira o los preámbulos entre Guntín y los enlaces. Y menos mal que me libro de O Fiouco, esa burrada a la que nadie ha pedido responsabilidades por su trazado. Las autovías gallegas están que son de desastre. Este fin de semana haré otro viaje y va a ser más de lo mismo, me parece, hacia la costa coruñesa.

Si voy a León por la A-6, el carril de lentos es de coña, que no queda otro remedio que circular por el otro, que tampoco es ninguna maravilla y sigue cuando cojo la autopista de pago, desde Astorga. Pero vamos a ver, ¿qué coña es esta? Los gallegos, para viajar, tenemos que hacerlo en vehículos todoterreno o en plan yincana por las carreteras estatales, autonómicas, y provinciales. Pues sí que estamos bien. Claro que como el tren no funciona, ni se le espera, ni comunica con nada, la solución no es otra que ir a saltos,