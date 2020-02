¿Qué se puede hacer en Lugo el jueves 27?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 26/02/2020 12:52 h

Conciertos, magia, cine, charlas, paseos en bicicleta, presentaciones literarias y exposiciones serán parte de la oferta de ocio para esta jornada.

En O Vello Cárcere continúan las visitas guiadas gratuitas a este centro cultural, para todos los públicos, a las 12.30 y a las 18.00 horas. Los interesados pueden inscribirse en recepción, en el 982 297 195 o en el correo vellocarcere@concellodelugo.org. Además, dispone de biblioteca, que está abierta de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00, y de domingo a miércoles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

También en O Vello Cárcere, pero a las 20.00 horas, se realizará la proyección del documental El Silencio de Otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, con entrada gratuita. El trabajo, que ganó más de 35 premios internacionales (incluido el Goya al mejor largometraje documental), revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen de Franco, que aún hoy continúan buscando justicia. El acto está organizado por Amnistía Internacional.

Otra de las alternativas para hoy es el cine. En los Cristal Cines proyectarán La llamada de lo salvaje, Sonic, la película, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle y Parásitos. En los Yelmo Cines se podrá ver La llamada de lo salvaje, Manhattan sin salida, Sonic, la película, Fantasy Island, Hasta que la boda nos separe, La Patrulla Canina: rescate a toda velocidad, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle, Bad boys for life, 1917 y Parásitos. Y en los Codex Cinema tendrán Sinónimos, Arima, Casanova, O ovo do dinosauro y Parásitos (a 4 euros).

Además, en la sala de exposiciones de la Diputación tendrá lugar a las 19.30 horas la presentación del libro Carlos Valcárcel. Fotografía Etnográfica 1960-1980. En el acto intervendrán Maite Ferreiro Tallón, vicepresidenta de la Diputación; Carlos Válcárcel (Lugo, 1929), autor; Tere Valcárcel, fotógrafa; Eduardo Ochoa, autor de los textos; y Moisés Quintas, músico y autor del libro Terra e Alma. La obra recopila 197 imágenes tomadas en distintas partes de Galicia entre finales de los años cincuenta y comienzos de los ochenta. Hay escenas de los trabajos en el campo y en el mar, de los oficios y la industria artesanal, de las ferias, fiestas, música, artesanos que trabajaban junto a la Muralla, juegos, tabernas o barberías.

Por otro lado, continúan las Charlas Saludables que organiza La Voz de Galicia y el Sergas. Será a las 20.00 horas en la sede lucense de Afundación, y esta vez correrá a cargo de la oncóloga del HULA Begoña Campos Balea, que hablará de «El tratamiento a la carta en oncología».

Además, la Masa Crítica Lucense celebra, como cada último jueves de mes, una ruta en bicicleta por la ciudad. Saldrá a las 20.15 horas desde el Concello. El objetivo es promocionar el uso de la bicicleta como un medio de transporte efectivo.

También continúan las actividades del programa Lugo Cultural, con la primera actuación del Lubicán, un concierto a cargo de Wöyza, que presenta su último trabajo, Tábula Rasa. Será a las 21.00 horas en el Círculo de las Artes.

En el Jager Lounge se celebrará la IV Jam Session a partir de las 22.00 horas, a cargo de Fábrica de Sons. La banda estará formada por conocidos músicos de la ciudad, como Michael Walter Willison, voz; Sau S. Vázquez, guitarra; Gonzo Piña, bajo; Luis Monsalve, teclado; y Ro Muñoz, batería. Pero también podrán participar otros músicos. El concierto está organizado por Jager Lounge y Fds Producións. La entrada es libre.

En el Club Clavicémbalo ofrecerá un concierto el grupo lucense Affinity, formado por Iván Reija, multiinstrumentista de amplia trayectoria con diversas bandas como Cats and Monkeys, Ship of Fools, The Old Project o Deep Mind...y el contrabajista Paul Baker, cantautor y guitarrista, más coñecido como cantante y letrista de Lacón con Grelos Blues Band y Skintight. Será a las 22.30 horas.

Además, en la cafetería Andión siguen los viernes de magia y humor, con el show de Nacho Samena, un joven lucense que compagina sus estudios con su vena artística. Será a las 23.30 horas y la entrada es gratuita.