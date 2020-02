Manifestación hoy de Alcoa en Lugo y reunión en la Diputación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Viveiro 26/02/2020 10:33 h

Hoy es la manifestación de los trabajadores de Alcoa y vecinos de A Mariña en Lugo. Se sumarán representantes de otras grandes empresas electrointensivas de Galicia. De A Mariña estaba previsto que saliesen siete autobuses esta mañana a primera hora; cinco contratados por el comité de empresas y otros dos más fletados por los Concellos de Xove y Cervo.

A partir de las diez de la mañana, la marcha recorrerá el trayecto desde la estación de autobuses de Lugo hasta la sede de la Diputación Provincial, donde habrá un encuentro entre el comité de San Cibrao y representantes políticos de esta institución. El comité les presentará las alegaciones que presentaron al Estatuto para que sean consideradas por el Gobierno central.

El objetivo, lograr abaratar el precio de la energía hasta los 35 euros el megavatio, conseguir un marco energético estable que garantice la viabilidad de Alcoa. Concienciar al Gobierno de la necesidad imperiosa de estas dos medidas básicas porque están en juego miles de empleos solo en A Mariña y en Galicia.

«Un momento crucial»

Mediante un comunicado conjunto, los alcaldes de Xove y de Cervo, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares, son conscientes de que actualmente se está «en un momento crucial no que se decide o futuro dos nosos concellos e tamén da Mariña. O futuro de moitas familias depende da continuidade de Alcoa e de que o Goberno teña en conta as alegacións presentadas a un Estatuto do Consumidor Electrointensivo que lonxe de solucionar o problema do prezo da enerxía, o que fixo foi colocar a Alcoa nunha situación de peche inminente e irreversible».

También secunda la manifestación la Plataforma Coordinadora de Traballadores das Auxiliares de Alcoa, que agrupa a cerca de una veintena de empresas en las que afirma que trabajan unas 830 personas.

El presidente del comité de empresa en San Cibrao, José Antonio Zan (CC.OO.) siempre se ha mostrado realista en este periodo de incertidumbre con el futuro de la fábrica: «No es pesimismo, es ser realistas». A la pregunta de si desde la multinacional les comunican algo a los representantes del comité, explica: «Alcoa dice que está evaluando la situación, quiere tener todo por escrito para tomar una decisión»..