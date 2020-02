El PP insta al Gobierno a que ilumine los enlaces de la A-6

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 24/02/2020 12:18 h

El diputado provincial del PP Óscar Poy presentó una moción para el próximo pleno de la Diputación en la que pide que Fomento, que ahora se denomina Ministerio de Transportes, resuelva la falta de iluminación en los enlaces de la A-6 en la ciudad de Lugo.

«A nula ou deficiente iluminación da autovía ao seu paso por Lugo nos enlaces de O Ceao, A Campiña, O Carqueixo e Nadela son motivo de constantes queixas ao longo dos últimos anos tanto por parte de usuarios destas vías como dos residentes no entorno das zonas indicadas. É un problema que coñece o Ministerio de Fomento e ao que, por razóns nunca suficientemente aclaradas, non pon solución», señala el diputado, que también es concejal en el Concello de Lugo.

«Ademais de por evidentes razóns de seguridade vial, é obvio que as luminarias apagadas dan unha mala imaxe de Lugo e non invitan aos automobilistas a deterse na cidade. En todo caso, é inaprazable que Fomento adopte as medidas oportunas para que alumen as farolas. Para elo é preciso solucionar as deficiencias que impiden que funcionen as farolas instaladas, que, no caso do enlace de A Campiña, están apagadas na súa totalidade e noutros na súa maior parte. Para conseguilo, o Grupo Provincial do PP presenta unha moción á corporación provincial para instar a Fomento a adoptar, sen máis demoras, as medidas precisas para dotar de iluminación a autovía A-6 nos seus enlaces coa capital», señalan desde las filas populares.

El Gobierno de España comenzó a regular la iluminación en las carreteras nacionales en 1999 y fue en el 2015, con el Gobierno de Rajoy, cuando se publicó un real decreto que definía claramente los criterios de iluminación en las autovías, y que se basa en parámetros de ahorro energético, densidad media del tráfico, condiciones climatológicas, contaminación lumínica e índice de concentración de accidentes.

En el caso de la autovía a su paso por Lugo solo se ilumina parcialmente el enlace de A Fonsagrada debido a las especiales condiciones de seguridad de la zona, entre otras, al ser la zona de acceso de ambulancias y conductores que van al HULA.