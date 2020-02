Una avería deja sin agua a vecinos de Serra Gañidoira

0

lugo / la voz 23/02/2020 13:43 h

Nueva avería de agua en una calle de Lugo y nuevo problema por la falta de una brigada o empresa que atienda las emergencias. Desde las 2.00 de la madrugada los vecinos de los número impares de la Rúa Serra Gañidoira, en el barrio de A Residencia, no disponen de agua de la traída por una fuga producida a la altura del número 71.

La Brigada de Obras municipal acudió para cerrar el agua y habilitar dos grifos provisionales para que los vecinos puedan tener agua, pero la ausencia de una brigada de aguas los fines de semana de nuevo ha puesto al Concello ante un problema, como ya ocurrió el pasado mes en Marqués de Ombreiro.

Desde el gobierno local señalan que están intentando desde las 8.30 horas que una empresa pueda resolver la avería, aunque señalan que tienen dos dificultades para encontrarla. Por una parte, se necesita una firma con especialistas cualificados para trabajar con tuberías de fibrocemento, además de una pala. Y el segundo inconveniente es que este fin de semana hay puente para las empresas de la construcción. El concejal de Medio Ambiente, Álvaro Santos, indica que intentarán buscar que una empresa resuelva la avería a lo largo de este domingo, y en caso de no conseguirlo, será mañana lunes cuando ya se encargará la brigada de aguas municipal.

Esta brigada, que incluye a 8 trabajadores, tiene dos turnos. Uno de 8.00 a 14.30 y otro de 14.15 a 20.35, de lunes a viernes, pero fuera de este horario no realizan horas extras tras un conflicto con el Concello por el pago de esas horas y que está pendiente de resolución judicial. La nueva RPT municipal se espera que lo resuelva, pero de momento el edil de Medio Ambiente, Álvaro Santos, anunció que iban a contratar una empresa para encargarse de la reparación de este tipo de urgencias.

Pero mientras no se resuelven estos problema, los vecinos siguen padeciendo los cortes, y el enfado de los residentes de Serra Gañidoira es evidente. «Llamamos al Ayuntamiento y nada. No contesta nadie el teléfono, y en la Policía Local nos reconocen una avería y que hasta el lunes no se hará la reparación. Ahora me pregunto. ¿Para qué pagamos tantos impuestos? ¿De qué sirve?», se quejaba una vecina a través de las redes sociales. Los vecinos cogen agua de los grifos provisionales, pero se quejan de la falta de presión.

Desde el grupo municipal del PP ya mostraron su malestar con este tipo de situaciones que solo causan molestias a los vecinos y exigen al gobierno local una solución inmediata para evitar que se vuelvan a repetir la falta de trabajadores que arreglen averías de agua en fines de semanas y festivos.

El portavoz popular, Ramón Carballo, dijo compartir «a indiganación» de los vecinos y calificó la solución municipal «dun mal parche e responde a pasividade da alcaldesa por solucionar un problema que afecta a práctica totalidade dos barrios de Lugo». Carballo mostró su sorpresa «porque logo das últimas avarías sucedidas en Marqués de Ombreiro, Rei Don García … o goberno local segue paralizado e sen buscar unha alternativa para dar cobertura a estas avarías de emerxencia. O concelleiro de Medio Ambiente non é de fiar xa que incumpre a súa propia palabra” en alusión ao compromiso que lanzou de que coa máxima dirixencia ían a arranxar futuras avarías».

Para os populares este tipo de situaciones «rocambolescas, son froito do desmantelamento, que impulsou durante anos o PSOE, da brigada de augas deixando sen cobertura de emerxencias a toda a cidade xa que ao non ter persoal non se arranxan avarías en horario de noite, nin en fin de semana». Carballo indicó que «as firmas privadas descoñecen o deseño da rede o que ralentiza e encarece as reparacións xa que os que realmente coñecen á perfección a rede de abastecemento son os empregados municipais, aos que o goberno municipal dá as costas».