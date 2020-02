¿Qué se puede hacer en Lugo el sábado 22?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 21/02/2020 13:03 h

La oferta de ocio para el sábado 22 cuenta con varios conciertos, espectáculo de circo-teatro, cine, actos en homenaje a Rosalía de Castro, Expogrelo y exposiciones, entre otras actividades.

En O Vello Cárcere continúan las visitas guiadas gratuitas a este centro cultural, para todos los públicos, a las 12.30 y a las 18.00 horas. Los interesados pueden inscribirse en recepción, en el 982 297 195 o en el correo vellocarcere@concellodelugo.org. Además, dispone de biblioteca, que está abierta de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00, y de domingo a miércoles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

En la Librería Soños de Papel habrá, a partir de las 12.00 horas, un cuentacuentos y un taller de Entroido. Cuesta 4 euros por niño. Animan a pequeños y mayores a acudir disfrazados.

La ciudad también continúa con los actos de celebración del Día de Rosalía. A las 13.00 horas, la AELG realizará en el Parque de Rosalía la tradicional lectura popular de la obra de Rosalía, a la que podrán sumarse todas las personas que lo deseen. Antes, se leerá un manifiesto firmado por el escritor Daniel Asorey, centrado en el fenómeno de la emigración y de lo que significó para Galicia.

La Kids Zone del centro comercial As Termas continúa proponiendo alternativas para los más pequeños. A las 17.00 horas habrá una charla sobre «Desayunos saludables», con un taller incluido, de la mano de dos influencers y mamás lucenses, Cristina Lorenzo y Adara Pérez.

Por otro lado, continúa abierta hasta mañana en el Pazo de Feiras e Congresos Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos. Esta muestra itinerante, que ha recorrido más de una decena de países europeos contará con una treintena de piezas inéditas a tamaño real, algunas de ellas animatrónicas, que simularán el aspecto y el comportamiento de los dinosaurios. La exhibición cuenta con paneles informativos y descriptivos con detalles científicos sobre las eras geológicas, teorías sobre la extinción de los dinosaurios y datos sobre la recuperación de restos fósiles. Puede visitarse hasta el viernes de 17.00 a 21.00, y el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Las entradas se pueden adquirir por 8 euros en las taquillas de la exposición y en www.dinosaurstour.com.

Otra de las alternativas para la jornada de hoy es el cine. En los Cristal Cines proyectarán La llamada de lo salvaje, Sonic, la película, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle y Parásitos. En los Yelmo Cines se podrá ver La llamada de lo salvaje, Manhattan sin salida, Sonic, la película, Fantasy Island, Hasta que la boda nos separe, La Patrulla Canina: rescate a toda velocidad, Operación Panda, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle, Bad boys for life, 1917 y Parásitos. Y en los Codex Cinema tendrán O amor está na auga, Sinónimos, O que arde O ovo do dinosauro y Casanova. También realizarán un pase especial de Parásitos, a las 19.45 horas, por 4 euros. Esta película se proyectará también a ese precio mañana a las 18.00.

También continúa el ciclo musical de Liberdades Sonoras, con el concierto de la compositora californiana y cantante folk Emily Jane White. Presentará su nuevo trabajo Inmanent Fire, en el que abordará un mundo casi destruido del que se puede salir a través de una visión femenina. Será a las 20.30 horas en O Vello Cárcere y la entrada es gratuita.

Seguirá la música en el Club Clavicémbalo, con el concierto de Chris Masuak and The Viveiro Wave, organizado por Indomable Juventud. Será a las 23.00 horas. La entrada cuesta 8 euros anticipada (Memphis The Barber Shop, Ho Gruf y Muralla Discos).

En Vilalba termina el I Entroido Gastronómico, con menús degustación, ruta de tapas y pinchos y cócteles originales.

También en Vilalba tendrá lugar un espectáculo de circo-teatro a cargo de Xampatito Pato, que presentará Só, a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal.

En Sarria, el CPR Nosa Señora da Asunción organiza una jornada de puertas abiertas a partir de las 12.00.

Además, Abadín celebrará la décimoquinta edición de Expogrelo, en el recinto ferial de Gontán. A las 10.00 horas abrirá la feria; a las 12.00 habrá animación musical; y a las 12.30, degustación de grelos en la carpa que el Concello pondrá en el recinto ferial y que este año ofrecerá cocido. A las 13.00 horas será la recepción de autoridades, y a las 14.00 será el fallo del jurado y la entrega de premios.

Y en Navia de Suarna se celebrará el I Concurso de Sobremesas, a partir de las 17.00 horas en la Praza da Vila. Está organizado por la A.V. Irmandade Naviega y la Asociación Mulleres Rurais Ledicia.