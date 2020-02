Comeza o ciclo de contacontos e animación á lectura a próxima semana

0

Lugo 19/02/2020 08:41 h

Os mércores • 18.30 horas • Biblioteca Municipal Isidro Novo • Lugo •

Volve o programa de animación á lectura e contacontos, que se realizarán en distintas tardes de febreiro a abril, ás 18.30 horas na Biblioteca Municipal Isidro Novo, do parque da Milagrosa. Estas actividades serán de asistencia gratuíta, mais por motivos de aforo deberá retirarse unha invitación na propia biblioteca. As invitacións comezarán a repartirse na tarde do luns da semana na que será cada actividade, e estarán limitadas a dúas por persoa. As actividades irán dirixidas a distintas idades.

As actividades deste trimestre comezarán o mércores 26, con A galiña dos ovos de conto, de Electra Menéndez, unha actividade creativa que xunta literatura e plástica, nas que as nenas e nenos realizarán bonecos das personaxes dun conto que inventarán coa axuda de Rosiña, a galiña dos ovos de conto. A actividade está orientada para nenas e nenos a partir de 3 anos, ten unha duración de 75 minutos e o aforo limitado a 20 persoas.

O 4 de marzo, Xerardo Quintiá trae O País do Gran Furado. O 11, Charo Pita con A pitiña Cocoricó; o 26, Trécola Teatro, con Sen medo; o 16 de abril, Pavís Pavós; e o 23, Os Contos de Pablísimo.