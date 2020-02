Balseiro, coordinador da campaña do PP en Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lugo

la voz 19/02/2020 19:27 h

O dirixente do Partido Popular de Lugo, Jose Manuel Balseiro, foi designado coordinador provincial da campaña con motivo das eleccións autonómicas do vindeiro 5 de abril. Balseiro xa tivo esta responsabilidade nas anteriores citas autonómicas en 2009, 2012 e 2016 onde esta formación política acadou, a nivel provincial e autonómico, a maioría absoluta tanto en votos como en número de escanos. «Neste ocasión o reto será volver a acadar a confianza maioritaria dos lucenses e facer de Lugo unha provincia decisiva no proxecto liderado por Alberto Núñez Feijoo», sinalaron desde a filas populares.

Precisamente esta tarde tivo lugar a primeira reunión deste comité de campaña integrado pola presidenta provincial, Elena Candia e o secretario xeral dos populares lucenses, Carlos Armesto, e do que tamén forman parte os alcaldes de Friol e Xove, José Ángel Santos e Demetrio Salgueiro, os deputados Daniel Vega e Sandra Vázquez, os senadores Rosa Arza e José Manuel Barreiro, os concelleiros lugueses Antonio Ameijide e Javier Vázquez.

Jose Manuel Balseiro asegura que as responsabilidades que asume supoñen un «tremendo orgullo» e subliña que «toca traballar con intensidade» para trasladar «os compromisos cumpridos e as propostas dos populares» para revalidar a «confianza maioritaria dos cidadáns». O actual delegado da Xunta en Lugo sinalou que «temos o mellor dos candidatos, somos garantía de estabilidade fronte aos que representan experimentos. Os lucenses terán que escoller entre un presidente experimentado ou un experimento os dos partidos da esquerda que se dividen e enfróntanse todos os días».