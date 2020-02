La reforma del bus urbano de Lugo incluye tres intercambiadores y nuevas líneas

0

La Voz de Galicia

17/02/2020

El gobierno local trabaja con el horizonte de antes del verano, y con el mayor consenso posible, la puesta en marcha de una reforma del autobús urbano que permita mejorar el actual servicio y adecuarlo a las nuevas demandas, exigencias y realidades que tiene y tendrá en el futuro la ciudad.

El edil responsable de Infraestruturas, el nacionalista Rubén Arroxo, reunió este lunes al resto de grupos municipales para un nuevo encuentro de la Mesa de Transporte para la confección de las nuevas líneas de buses. El teniente de alcalde indicó que se habían tenido en consideración las más de mil propuestas de los vecinos lucenses. Arroxo entregó a los ediles del PSOE (Miguel Couto), PP (Antonio Ameijide) y Olga Louzao (Ciudadanos) un documento en el que se marcaron algunos objetivos y propuestas de mejora, y en el que en principio se recogieron algunas de las sugerencias de los grupos políticos y las de los vecinos. Sobre este documento se trabajará en las próximas semanas.

Conexiones cada 10 minutos

«Aumentamos a frecuencia das conexións dos distintos puntos da cidade», explicó Rubén Arroxo al respecto de las modificaciones, que contemplan una conexión cada 10 minutos entre las zonas norte y sur de la ciudad, el refuerzo de las conexiones del HULA con los barrios, entre los que destacan la conexión del hospital con As Fontiñas, la zona sur de la ciudad (Acea de Olga y Fingoi) y la avenida das Américas, «e que co modelo actual non teñen transporte directo», recordó el edil nacionalista. Así, por ejemplo, los vecinos de la avenida das Américas y Fonte dos Ranchos tienen que subir hasta la Porta de Bispo Odoario para subirse a un bus que los lleve hasta el HULA.

Polígonos y As Fontiñas

Por otra parte, el teniente de alcalde informó que las nuevas líneas de buses «mellorarán as conexións dos polígonos do Ceao e das Gándaras, e conectarán o barrio das Fontiñas con estes dous centros de traballo», indicó Rubén Arroxo, quien añadió que las frecuencias que actualmente son de una hora, como sucede en los barrios de A Ponte, A Cheda o Abella, pasarán a ser de 30 minutos.

Tres intercambiadores

Desde las filas del PP se mostraron contentos «porque se tiveron en conta a práctica totalidade das nosas achegas, e esperemos que avancen nunha remodelación do transporte urbano que se faga o máis axiña posible para mellorar a accesibilidade e mobilidade dos cidadáns», indicó el edil popular Ameijide.

Entre esas propuestas que dicen los populares que fueron aceptadas se encuentra la de crear tres grandes intercambiadores para que los usuarios puedan enlazar otras líneas y usando el mismo billete. Estarían ubicadas en la confluencia de la avenida da Coruña con la Ronda da Muralla (serían dos, uno en cada sentido de dirección), otro enfrente al edificio de Sindicatos y un tercero en la avenida de Ramón Ferreiro, a la altura del IES Ollos Grandes.

Los populares también pidieron que las futuras líneas de bus urbano tengan en cuenta la apertura del futuro Centro Integral de Saúde, que se construirá en el barrio de A Residencia, así como un buen servicio para llegar hasta el nuevo auditorio, en la avenida de Magoi. Ambas ideas ya están previstas por el gobierno local.

Mejoras en los sistemas de información y acceso a paradas

Entre las quejas más habituales de los usuarios de los buses de Lugo se encuentran aquellas referidas a la espera de los vehículos: mal estado de las marquesinas, desinformación de los postes con las líneas, o ausencia de un sistema fiable que indique los tiempos estimados de llegada de un bus. Desde el gobierno local se tomarán las medidas para mejorar el acceso a la información. Arroxo explicó que habrá una campaña previa a la implantación de las novedades para presentárselas a los vecinos.

Además, se prevé mejorar o reponer marquesinas y postes informativos actualizados. El Concello instalará en breve el sistema de ayuda que permitirá conocer en tiempo real la información de la flota de autocares municipales, con lo que los paneles informativos estarán operativos, lo mismo que una aplicación para los móviles. Para Arroxo estas mejoras son fundamentales para que los lucense perciban el transporte público como fiable y se den pasos para la reducción del tráfico de turismo y, por lo tanto, «para unha cidade sostible».