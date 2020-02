La única farola de Monforte caída en el incendio de septiembre sigue fuera de servicio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 17/02/2020 10:39 h

El gran incendio del pasado mes de septiembre quemó más de setecientas hectáreas en Monforte, pero milagrosamente solo dejó fuera de combate una farola del alumbrado público. Estaba en la carretera que lleva al pazo de Tor y alumbraba la calzada frente a la entrada de una casa. Cinco meses después, la nueva vegetación ya tamiza de verde la mayor parte del terreno calcinado, pero esa farola sigue sin funcionar. Ni el Ayuntamiento ni Naturgy parecen haber hecho caso por ahora a las quejas de la familia afectada, la propietaria de la casa que se ha quedado sin alumbrado público.

La casa en cuestión se encuentra en la carretera que lleva al pazo de Tor, una zona poco transitada y salpicada de granjas y viviendas aisladas. El fuego que empezó el 5 de septiembre un par de kilómetros al sur de este lugar atravesó por ahí la carretera del pazo de Tor. Las llamas pasaron por encima de su finca, pero la casa se salvó. Lo que sí destruyó el fuego fue el poste de madera sobre el que se apoyaba la farola y el tendido que le suministraba electricidad.

La farola había sido instalada a principios de los años noventa por el Ayuntamiento de Monforte frente a la que es la segunda residencia de un matrimonio monfortino de edad avanzada. Desde el incendio no han vuelto a quedarse a dormir en ella. No se atreven. En una zona solitaria como esta, un punto de luz proporciona una cierta sensación de seguridad que ahora ya no tienen. «Aquí -dice Fulgencio Hernández- no hay más casas y los pueblos más cercanos están lejos».

Fulgencio Hernández tiene 85 años y es, junto con su esposa, el propietario de esta vivienda. Un mes después del incendio y en vista de que nadie iba por allí, su familia decidió presentar en el Ayuntamiento de Monforte en el que pedían la instalación de una nueva farola en el lugar en el que había estado la que ardió en el incendio. «Nos contestaron que el punto de luz no era un problema, que podían reponerlo, pero que el tendido que quedó fuera de servicio tiene que reponerlo Fenosa», explica el vecino afectado. Tampoco las gestiones que hicieron ante Naturgy, la empresa de la que depende Unión Fenosa Distribución, han dado resultado.