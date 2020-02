Lugo lanza el Campeonato de Pinchos y Tapas de España, al que acudirá el Paprica

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 13/02/2020 14:01 h

Lugo dio hoy el pistoletazo de salida al Campeonato Oficial de Pinchos y Tapas de España, un certamen configurado como fase final, que se celebrará en Madrid de los diferentes concursos de tapas y pinchos adscritos y pertenecientes a las asociaciones que integran Hostelería de España.

En el acto de presentación, celebrado en el Hotel Méndez Núñez, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo (Apehl), Cheché Real, destacó que «é todo un orgullo poder recibir na capital da nosa provincia a presentación do primeiro Campeonato Oficial de Pinchos y Tapas de España. Traballamos moito para conseguir que este acto se celebre finalmente na nosa cidade, representativa da cultura de tapas e da fantástica gastronomía lucense. Estou seguro de que esta será unha iniciativa que enriquecerá os concursos de tapas de toda España e enxalzará o valor que esta cultura ten en todo o noso territorio».

Paprica, propuesta de Lugo

Además, Real adelantó que el representante de Lugo en este certamen nacional será Álvaro Villasante, del restaurante Paprica. Este restaurante ha ganado en varias ocasiones el concurso de tapas de la ciudad de Lugo, que se celebra a mediados de septiembre. En concreto, el Paprica ganó el certamen del 2019 en el apartado del jurado técnico.

En el acto de la mañana en Lugo, el presidente de Hostelería de España, José Luís Yzuel, señaló que el campeonato nacional es el resultado del esfuerzo de todas las asociaciones «por crear el mejor escaparate para que se luzcan, además de las mejores tapas y pinchos, los profesionales del sector y los magníficos productos de nuestro país».

Por su parte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacó que «a gastronomía é o segundo motivo polo que os turistas elixen Galicia como destino, só por detrás da nosa natureza. Esta é unha gran oportunidade para promocionar as nosas tapas». En este sentido, también insistió José Manuel Balseiro, delegado territorial de la Xunta en Lugo, quien presumió «da boa gastronomía da provincia e dos bos produtos cos que contamos».

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, resaltó «a cultura das tapas como seña de identidade, parte do noso patrimonio cultural e da nosa oferta turística», y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, se mostró muy contenta de que Lugo acogiese la presentación en la ciudad, «pois estou segura de que non hai outro sitio no que as tapas se ofrezan tan ben elaboradas, tan saborosas e tan económicas. É un orgullo recibir esta presentación e estaremos encantados de acoller o propio Campionato na cidade en próximos anos».

Pola súa parte, a edila de Cultura e Turismo de la ciudad y vicepresidenta provincial, Teresa Ferreiro, añadió a estas ideas el valor de la gastronomía para el territorio y para la fijación de población en el rural y deseó «un longo e exitoso futuro para este certame».

La competición

El día del campeonato, el 25 de marzo, los participantes se dividirán, en una primera fase, en diferentes grupos, cada uno de tres participantes, quienes elaborarán su tapa o pincho, y tras la valoración del jurado, formado por profesionales de prestigio relacionados con la hostelería y la gastronomía, saldrá elegido un ganador por grupo. En la segunda fase competirán los ganadores de la primera y se escogerán los tres ganadores. Será un jurado formado por profesionales de la hostelería y la gastronomía quienes cualifiquen las diferentes propuestas, siempre bajo los criterios establecidos: adecuación del plato al formato de tapa/pincho, sabor y textura, originalidad, presentación, usabilidad para el establecimiento hostelero, uso de producto autóctono o tradicional y sugestión en maridaje con las bebidas.

El establecimiento ganador del campeonato recibirá un reconocimiento en forma de placa y diploma, una foto-reportaje y video-reportaje del evento y de su elaboración.