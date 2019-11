El temporal de lluvia y nieve origina cortes de carreteras y suspensión de clases en la provincia de Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X. R.Penoucos

Lugo . 14/11/2019 11:41 h

El fuerte temporal de lluvia y nieve originó problemas en varios concellos de la provincia, esencialmente los de la zona de A Montaña, provocando el corte de varias carreteras y la suspensión de clases en varios colegios.

Las nevadas de la pasada madrugada, que continuaron durante la mañana, originaron problemas en varios puntos de la Montaña de Lugo, obligando a los agentes de la Guardia Civil a retener camiones en la A-6 a la altura de Gomeán, además de restringir el paso de vehículos articulados en Pedrafita.

La DGT informó que la circulación estuvo condicionada y se restringió el paso de vehículos desde las 7.38 horas en la zona entre Pedrafita do Cebreiro y Doncos. A pocos kilómetros de esa zona, en la carretera LU-633 que une Pedrafita y Triacastela, está prohibida la circulación de vehículos articulados y camiones.

En la zona sur también hubo algún problema, el más relevante en el Alto do Faro, en Chantada, y en el alto de Oural, en el Concello de Sarria, donde también nevó con intensidad durante toda la noche y a primera hora de la mañana.

En el Alto do Fiouco, entre Mondoñero y Abadín, está recomendado circular con precaución debido a la mala visibilidad y las fuertes rachas de viento.

La situación, se prevén acumulaciones de nieve que pueden llegar a los 20 centímetros, determinó que la Consellería de Educación suspendiera las clases en la zona afectada.

La Diputación ha desplegado un operativo compuesto por tres máquinas quitanieves y tres vehíciulos todo terreno para atender los problemas producidos por lluvia y nieve en varios concellos de la provincia.

Las carreteras afectadas por la nieve se encuentran en los municipios de Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Las intensas lluvias también obligaron a cortar dos carreteras en Cospeito, son la LU-P-1701 y la LU-P-1112 que se encuentran anegadas debido al desbordamiento del Miño.

La Guardia Civil de Baamonde rescata a una familia de Guitiriz atrapada en su coche por el agua T. TABOADA Un tramo de una carretera de Begonte se inundó por las trombas de agua caídas estos días Con una niña de diez años en brazos, auxiliando a las otras dos ocupantes del turismo, retirando el vehículo de la zona inundada y con el uniforme empapado de agua hasta el pecho. Así acabaron ayer dos agentes de la Guardia Civil de Baamonde luego de que una familia de Guitiriz se quedara atrapada en un tramo de una carretera de Begonte que estaba inundado por las trombas de agua caídas estos días. La conductora consideró que el vehículo pasaría perfectamente sobre agua y decidió adentrarse en la carretera anegada, pero cuando le empezó a entrar agua en el vehículo y vio que no lograba avanzar ni retroceder, percibió el peligro. Seguir leyendo

El número de alumnos que no podrán asistir a clase asciende a 843 y los colegios afectados son los de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Samos, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela. Algunos escolares no pudieron asistir a clases en Castroverde, el CEE Santa María de Lugo y el Xograr Afonso Gómez de Sarria, pero los centros están abiertos con normalidad.