Orozco: «No, señora jueza, no todos los políticos somos unos delincuentes»

La Voz de Galicia

26/09/2019

Las reacciones de los dos principales acusados por Pilar de Lara en el caso Garañón no tardaron en producirse. Tanto el exalcalde de Lugo, José López Orozco, como el exsecretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ya preparan el recurso contra el auto emitido por la jueza, donde propone que ambos vayan a juicio, acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Orozco tiró ayer de ironía y fue muy claro al destacar el momento elegido para el cierre de la instrucción: «Felicito a la jueza por la prisa del auto», en referencia a que la magistrada lo notificó la víspera de que se revisase el recurso a la sanción de siete meses y un día que le acarrea la pérdida de destino. El exalcalde socialista señaló que hay numerosos puntos para recurrir el auto de la jueza De Lara: «Ella sabe mejor que nadie que todos los funcionarios y los políticos actuamos conforme a derecho».

Con respecto a la urbanización del Garañón, Orozco indicó que «había que dar la licencia porque de no hacerlo estaríamos prevaricando», y solo pidió que el recurso que está preparando su abogado «se estudie con detenimiento por parte de una mente clara, precisa, una mente que busque la Justicia. Si finalmente se confirma la sanción, se ve que esta jueza no actuó con justicia», señaló Orozco ayer por la mañana.

Por la tarde, cuando se confirmó la sanción a la magistrada, el exalcalde lucense escribió en las redes sociales: «Solo siento el enorme sufrimiento que me hizo pasar a mí, a mi familia y a mis amigos. Y seguro que también a otros inocentes. No, señora jueza, no todos los políticos somos unos delincuentes. El Consejo General del Poder Judicial y otros jueces nos devuelven el respeto a la Justicia».

«Un abuelo honrado»

Orozco, que además de esta causa, está también siendo investigado por la relativa a la ORA, dentro de una pieza de la Pokemon, calificó su situación como una «pesadilla judicial, porque esto es de hace diez años, y lo de la ORA del 2011, por lo tanto estoy deseando que acabe todo para ir con mi nieto a la escuela infantil con la cabeza bien alta porque tiene un abuelo honrado», sentenció.

El abogado de Besteiro apuntó que estaban preparando el recurso. El letrado Cándido Conde-Pumpido sí analizó los tiempos que usó la jueza para cerrar el caso Garañón antes de ser ratificada su sanción: «De forma apresurada y después de unos meses sin hacer nada con la causa, lo que hace es dictar un auto intentando causar el mayor daño posible en pleno período preelectoral». Incluso dejó abierta la posibilidad de que la magistrada cometiese algún delito: «Estamos valorando si puede ser incluso prevaricador el auto judicial».