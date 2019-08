Detenido por robar a su vecino más de 6.000 euros que escondía en una caja de galletas

tania taboada

; «Pensei que me liquidaban» Manolo, vecino de Muimenta de 78 años, fue atado y amordazado por dos individuos encapuchados que le robaron seis mil euros Alberto López

Atan y amordazan a un hombre en Cospeito para robarle 6.000 euros

Robo con violencia en la parroquia de Muimenta, en el concello lucense de Cospeito. Ocurrió el pasado día 18 de diciembre, en el barrio de O Pozo. La víctima es Manolo Basanta Lanzós, un hombre de 78 años de edad y conocido en el pueblo como Manolo do Pozo. Los hechos ocurrieron pasadas las ocho y media de la tarde, cuando el vecino, que reside solo tras fallecer sus padres, regresaba a casa después de una tarde de bares y jugar la partida. Cuando introducía las llaves en la puerta principal para acceder al interior de la vivienda, dos hombres, de estatura alta y con el rostro tapado, salieron por un lateral de la casa y se abalanzaron sobre él. «Agarráronme e un deles botouse enriba miña. Entre os dous tapáronme a boca e atáronme as mans cunha cinta, botáronme no chan boca abaixo, arrastráronme para a cociña e dixéronme: “Tranquiliño, tranquiliño, que non che imos facer nada”. Mancar non me mancaron pero leváronme os 6.000 euros que tiña gardados nunha caixa redonda no armario onde teño a televisión. Menos mal que non me agrediron, que se me dan uns croques quedaría alí atormentado ata saber cando», relata la víctima.

Seguir leyendo