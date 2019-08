Los tres concejales del grupo del alcalde de Monterroso lo dejan solo

0

Monterroso 13/08/2019 12:44 h

Los tres concejales que arropaban al alcalde de Monterroso, el independiente Antonio Gato, le comunicaron que lo abandonaban y le dejaban solo en el puesto de regidor municipal. A falta de conocer todos los detalles de lo que ha pasado, el alcalde mandó ayer un mensaje de WhatsApp a todos sus allegados explicando que sus tres concejales lo habían abandonado pero que él seguirá siendo alcalde excepto que lo aparten mediante una moción de censura.

El texto enviado ayer por el alcalde dice literalmente lo siguiente: «Meus amigos/as sorprenderavos....tamén a min...os concelleiros e concelleira que me acompañaron na candidatura acaban de abandonarme. Moi mal o debin de facer perante este escaso mes e medio que levamos en funcións.Diranse moitas cousas e eu tamén vos darei a miña version.E. adiantovos que non me vou da Alcaldía agás detrás dunha mocion de censura .Alí seguirei.contade co voso Alcalde.Unha aperta».

Por el momento no se sabe si estos tres concejales abandonan la política o se pasan al grupo de no adscritos aunque a tenor de las palabras del alcalde, todo apunta a la segunda posibilidad, por lo cual lo dejarían a él en minoría. Tras esta decisión la corporación quedaría formada por cinco grupos repartidos de la siguiente manera: independientes por Monterroso, un solo concejal que a su vez es el alcalde. El PSOE tendría tres concejales, el PP y otros 3, uno de Compromiso por Galicia, y los tres que acaban de abandonar a Antonio Gato Soengas y que integrarían el grupo de los no adscritos.