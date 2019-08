Polémica en Sarria por una actuación de títeres en la calle en la que se ahorca a un juez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Guntín

Sarria 06/08/2019 18:43 h

Una actuación de títeres en un céntrico paseo de Sarria ha desatado la polémica en el municipio. La obra, para todos los públicos, muestra escenas en las que los protagonistas son aporreados y se ahorca a un juez. «A mí me parece una obra dantesca si tienes en cuenta que hasta se producían relaciones sexuales y había niños de cuatro años mirando», explicaba uno de los padres. El Malecón, según explicaron algunos padres presentes, estuvo abarrotado de público, en su mayoría menores. Otros aseguraban que las escenas son violentas y deberían dirigirse en exclusiva a un público adulto.

El secretario de la asociación Morreu o Demo, Germám Ermida, organización que coprodujo la obra Dona Barriga Verde de Larraitz Urruzola, explica que las escenas de la obra forman parte de una tradición que se remonta al siglo XV y que este tipo de espectáculos son algo habitual en Europa. «Para nós, o problema é o descoñecemento da situación porque a xente non sabe o que vai ver. Esta obra é para tódolos públicos. Aínda así entendemos que haxa pais que non queiran expoñer aos seus cativos, pero que se informen antes do que é», explicó Ermida, a lo que añadió que este es un espectáculo cultural con muñecos y que «non fai mal a ninguén». Además, explican desde Morreu o Demo, que estas obras no son solo para niños y que muchas veces existe la concepción errónea de que el espectáculo está reservado a los más pequeños.

La versión del Concello

Por su parte, la concejala de Cultura de Sarria, Reyes Abella, explicó que la obra se enmarca dentro de un catálogo de espectáculos patrocinados y subvencionados por la Xunta de Galicia, y que el ayuntamiento solo se encargó de elegir la actuación en cuestión. Abella defendió la tradición de los títeres y dijo que, lo habitual, es que las familias se informen de lo que van a ver antes de hacerlo. «No creo que influya negativamente en los niños. Además, está en Youtube, por lo que puede consultarse en cualquier momento y antes de ir a ver la obra», explica la concejala de cultura, que también cree que este es un tema que no debería ser noticia ni generar polémica.