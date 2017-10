Una concejala de Lugo no consigue entrar en su coche porque las plazas de aparcamiento son raquíticas

0

La Voz de Galicia Xosé Carreira

02/10/2017 19:25 h

Las raquiticas plazas de los aparcamientos subterráneos de Lugo, en las que hay que pagar lo mismo que si hubiera espacio, no solo hay problemas para meter y sacar los coches. Resulta que las personas no pueden entrar a los mismos porque no queda espacio entre unos y otros. No hace mucho, el presidente de la Federación de Veciños tuvo que acceder por el maletero. Algunas personas acuden a los empleados para que les quiten el coche y ayer la concejala de Lugonovo, Cristina Pérez, resulta que no pudo entrar a su vehículo. Pretendía dejar el traje de gallega que lucirá durante en algunos de los actos principales de las fiestas de San Froilán, pero resulta que no fue capaz de conseguir que la puerta de su turismo se abriese ni tan siquiera a la mitad porque chocaba con el coche de al lado.

Las protestas por parte de los usuarios son constantes. Tanto es así que el Concello anunció hace meses que en el espacio de tres haría dos plazas, pero eso sucedió hace ya muchos meses y la situación sigue igual. Por cierto que la concejala portavoz de Lugonovo, Cristina Pérez, anuncia un San Froilán caótico en cuanto a movilidad.