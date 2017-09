Lugo usará coches policiales como escudo para evitar atentados en el San Froilán El Gobierno local sigue estudiando poner bolardos

La Voz de Galicia Xosé Carreira

18/09/2017 19:23 h

La Xunta Local de Seguridade decidió que durante el San Froilán sean utilizados los vehículos policiales como obstáculo para evitar atentados. Estos coches, servirían para que otros vehículos entraran a gran velocidad en zonas de aglomeración de público durante los festejos, concretamente el recinto histórico y el ferial. El acuerdo fue alcanzado hoy en una reunión en la que participaron, entre otros la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno. El uso de los coches oficiales es considerada como una medida idónea «para facer posible a necesaria compatibilidade do acceso dos residentes e dos vehículos de emerxencias co fin de a atender calquera incidencia con rapidez co reforzo de seguridade».

El Concello de Lugo también informó de que estudia la posibilidad de colocar bolardos en los puntos que pueden resultar más conflictivos, compatibilizándolos «co acceso de residentes e vehículos de protección á comunidade».