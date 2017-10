Campus Training apuesta por las profesiones emergentes como los Personal Shopper

0

La Voz de Galicia Publirreportaje

25/10/2017 05:00 h

Cristina Otero (22 años) actualmente trabaja como dependienta y Personal Shopper en la boutique Miss-tic. Esta joven coruñesa comenzó a formarse en Campus Training como Personal Shopper, guiada por su instinto “tenía claro que lo que me gustaba era la moda; aconsejar a mi familia y amigas con sus looks y ver que salían guay a la calle”, asegura- y triunfó: “ahora mismo, todo lo relacionado con la moda está muy demandado, así que a los seis meses de empezar a prepararme con Campus Training ya me llamaron para trabajar”.

Por su parte, Beatriz (41 años) quiso formarse como asesora de imagen “para ayudar a la gente a que supere sus propios complejos y se atreva a usar prendas que le favorezcan y que de otra forma nunca se pondrían”. El objetivo de esta lucense no es otro que montar su propio proyecto de asesoría de imagen.

Y es que en la sociedad actual la primera carta de presentación es la apariencia física. La imagen es un arma comunicativa muy poderosa que cada día cobra más valor, por lo que lucir correctamente en cada evento social y profesional se ha convertido en toda una herramienta de trabajo. En consecuencia, los profesionales de la imagen son más demandados que nunca: mentes inquietas con buen gusto y formación en protocolo que saben dar con el estilismo más adecuado para cada circunstancia.

El asesoramiento en moda, estilo y belleza es un sector que se ha profesionalizado en los últimos años, por lo que ya no basta con ser un fanático de las tendencias para convertirse en asesor de imagen. La formación previa se ha vuelto necesaria e imprescindible.

Para todos los profesionales del mundo de la moda que quieran especializarse en asesoría en vestuario y estilismo, así como para cualquier persona que quiera hacer de su pasión su profesión, Campus Training ofrece el Curso de Asesor de Imagen (Personal Shopper) y Dependiente de comercio.

Salidas profesionales: fórmate en asesoría de imagen con Campus Training

A través de esta formación, podrás conocer los conceptos y técnicas para vestir adecuadamente, aprendiendo a utilizar las diferentes prendas y complementos. Además, tal y como apunta el asesor de los centros de formación de Campus Training, José Miguel Novalbos, “el alumno comprenderá las pautas para asesorar adecuadamente al cliente en función de sus gustos, necesidades y el tipo de evento”. Y añade: “también tendrá, entre otras cosas, la oportunidad de poner en práctica las técnicas de venta adecuadas y de mantener correctamente un punto de venta”.

El Curso de Asesor de Imagen (Personal Shopper) y Dependiente de comercio te preparará para ejercer como asesor de estilo, imagen o moda y como dependiente en comercios especializados en asesoramiento al cliente. Además, el Departamento de Prácticas de Campus Training te pondrá en contacto con el mundo empresarial a través de su programa de prácticas, lo que te permitirá aplicar los conocimientos aprendidos durante la formación y acceder al mundo laboral lo antes posible.

Por lo que, si como a Cristina y Beatriz, te apasiona la belleza, la moda y las tendencias; si disfrutas aconsejando a las personas, potenciando sus cualidades y haciéndoles ganar en seguridad a través de su imagen, este curso de Personal Shopper también es para ti. En la web de Campus Training encontrarás toda la información.