12 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Quien vive en Galicia -o convive con un perro activo- conoce bien la escena: paseo bajo la lluvia, vuelta a casa y un animal empapado sacudiéndose en el recibidor. Toallas, secador doméstico y paciencia… o una alternativa mucho más eficaz. Los secadores específicos para mascotas, más silenciosos y potentes que un secador convencional, se están convirtiendo en una solución práctica para el día a día. Especialmente ahora que en AliExpress hay modelos muy distintos, desde profesionales hasta opciones compactas y baratas para uso ocasional.

Qué potencia necesita un secador para perros en casa

Para uso doméstico, no siempre hace falta irse a cifras extremas.

Perros pequeños o de pelo corto: modelos compactos o 3 en 1 son suficientes.

modelos compactos o 3 en 1 son suficientes. Perros medianos o grandes: conviene buscar más potencia de aire, aunque no necesariamente más calor.

conviene buscar más potencia de aire, aunque no necesariamente más calor. Pelo largo o muy denso: aquí sí se agradecen secadores tipo “blower” con control de velocidad.

Lo importante es el flujo de aire, más que la temperatura, para secar rápido sin dañar el pelaje.

Ruido y control de temperatura: claves para que el perro no sufra

Muchos perros toleran mal los secadores tradicionales. Por eso estos modelos específicos apuestan por un ruido más controlado y reguladores de temperatura.

Poder empezar con aire templado y baja velocidad ayuda a que el animal se acostumbre poco a poco. A la larga, el secado deja de ser una pelea y se convierte en parte de la rutina tras el paseo.

Secador de alta potencia para mascotas (3800W): rapidez ante todo

Este secador de alta potencia (hasta 3800W) está pensado para quienes quieren secar al perro rápido, incluso si tiene pelo largo o denso. La fuerza del aire permite eliminar gran parte del agua sin necesidad de calor extremo, algo importante para no irritar la piel del animal.

Incluye control de velocidad y temperatura, lo que permite adaptarlo a perros grandes o pequeños. Es una opción claramente orientada a quien busca resultados rápidos en casa, especialmente tras paseos largos con lluvia intensa.

VickyHome Metro 2800W: potencia profesional con precio muy ajustado

El secador VickyHome es uno de los más populares entre usuarios domésticos que quieren algo parecido a lo que se usa en peluquerías caninas. Sus 2800W, la velocidad regulable y las tres boquillas permiten controlar muy bien el flujo de aire.

A pesar de su potencia, es más silencioso de lo que cabría esperar, algo clave para perros sensibles al ruido. Con la rebaja aplicada mediante código, se convierte en una opción muy completa para hogares con uno o varios perros.

Soplador 3 en 1 con peine integrado: sencillo y fácil de usar

Este modelo apuesta por la simplicidad. Combina soplador, secador y peine, pensado para perros pequeños o medianos y para un uso más ocasional.

No tiene la potencia de los modelos anteriores, pero cumple bien para secados rápidos tras paseos cortos o días de lluvia ligera. Es especialmente interesante para quien no quiere aparatos grandes ni ruidosos en casa.

Y si te interesan más ideas de consumo, tecnología y estilo de vida, puedes seguir explorando otros artículos de recomendaciones y tendencias en La Voz de Galicia.