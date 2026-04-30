Un rebaño de vacas cae por un barranco en el Miño escapando de animales salvajes

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

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Momento en que una de las vacas es rescatada con un trozo de pantalán controlado con una cuerta desde la orilla
Momento en que una de las vacas es rescatada con un trozo de pantalán controlado con una cuerta desde la orilla ROI RIGUEIRA

Una fue rescatada por el agua y otra con una cuerda por voluntarios de Protección Civil de Taboada, pero otras diez siguen en un lugar al que es muy difícil llegar

30 abr 2026 . Actualizado a las 18:21 h.

Diez vacas están atrapadas desde el miércoles en un barranco junto al río Miño en el municipio de Taboada. Todo apunta a que llegaron allí perseguidas por algún depredador. Una está muerta, la mayoría parecen magulladas

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