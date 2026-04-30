Un rebaño de vacas cae por un barranco en el Miño escapando de animales salvajes
MONFORTE / LA VOZ
TABOADA · Exclusivo suscriptores
Una fue rescatada por el agua y otra con una cuerda por voluntarios de Protección Civil de Taboada, pero otras diez siguen en un lugar al que es muy difícil llegar30 abr 2026 . Actualizado a las 18:21 h.
Diez vacas están atrapadas desde el miércoles en un barranco junto al río Miño en el municipio de Taboada. Todo apunta a que llegaron allí perseguidas por algún depredador. Una está muerta, la mayoría parecen magulladas#