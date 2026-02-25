Un muerto y un herido grave en un choque frontal en la carretera de Lugo a Ourense

Los dos coches implicados en el siniestro chocaron de frente GUARDIA CIVIL

Un hombre murió este miércoles en un accidente de tráfico que tuvo lugar en el municipio de Taboada. Su coche chocó de frente a última hora de la tarde contra otro en la carretera de Lugo a Ourense, la N-540. El fallecido era vecino de Taboada. El único ocupante del otro vehículo resultó herido de gravedad.

El accidente se registró poco después de las ocho de la tarde cuando los dos turismos circulaban por el kilómetro 41 de la N-540, a la altura de la entrada sur al casco urbano de Taboada. El fallecido circulaba en sentido Ourense, probablemente hacia el pueblo en el que vivía, una aldea que se llama Pedrouzos y que está a poco más de tres kilómetros del lugar del siniestro. Su coche y el del hombre que resultó herido sufrieron daños importantes en su parte delantera. El choque entre ambos fue frontal.

Testigos del accidente avisaron inmediatamente al 112, que envió al lugar una ambulancia del 061, la Guardia Civil de tráfico, el grupo de emergencias (GES) de Monterroso y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Taboada. El personal sanitario trató de reanimarlo sobre el terreno, pero ya no pudieron salvar su vida.

El conductor fallecido es José Luis R.C, un hombre de 53 años y propietario de una granja de ganado vacuno situada al lado de su casa en Pedrouzos, en la parroquia de San Xián do Campo. Deja viuda y dos hijos adolescentes.

Su granja es por sus dimensiones una de las más importantes de este municipio, enclavado en la comarca de Chantada y en una zona de intensa actividad ganadera, respaldada desde los años noventa por un movimiento cooperativista fuerte. El fallecido era socio de Aira, una de las cooperativas ganaderas más grandes del noroeste peninsular, y que tiene su sede central en Taboada.

El otro coche implicado en el accidente es un vehículo propiedad de la empresa Prosegur, de seguridad privada. Su conductor y único ocupante fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.