Amandízate, una campaña para promover el consumo de vinos de Amandi en las Navidades

La Voz de Galicia

monforte / la voz 14/11/2020 20:22 h

Bajo el lema #Amandízate, el Ayuntamiento de Sober puso en marcha que tiene el objetivo de promover el consumo de los vinos de la subzona de Amandi durante las próximas fiestas navideñas. La iniciativa fue presentada en la plaza del Concello por el alcalde Luis Fernández Guitián y otros miembros del gobierno local, que brindaron junto a unas letras de gran tamaño -«da cor da uva de Amandi», según precisaron desde el Ayuntamiento- con el lema de la campaña.

Los responsables municipales animaron a quienes quieran participar en esta campaña a compartir en Internet fotografías de brindis con vinos de Amandi acompañadas del referido lema y etiquetadas como «Concello de Sober». Todas las fotos que cumplan estas condiciones serán compartidas por el Ayuntamiento en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. El gobierno local también difundirá en sus redes sociales una lista de las bodegas del municipio que están vendiendo vino actualmente, junto con enlaces a sus páginas web y números de teléfono.

La iniciativa promocionar forma parte del llamado Mes do Amandi, un programa de actos que precede habitualmente la feria vinícola de Sober, que este año no se pudo celebrar en sus fechas habituales a causa del estado de alarma sanitaria y fue trasladada para los próximos días 5 y 6 de diciembre. La Feira do Viño de Amandi no se podrá celebrar este año con muchedumbres y consistirá en una serie de actividades dirigidas a profesionales relacionados con el sector del vino y periodistas especializados.