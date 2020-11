Sober prepara una edición alternativa de la Feira do Viño de Amandi

Finalmente, este año también habrá Feira de Amandi, pero no será como siempre

La Voz de Galicia Francisco Albo

02/11/2020 11:42 h

El Ayuntamiento de Sober prepara una versión alternativa de la Feira do Viño de Amandi a fin de no perder la edición número cuarenta de la muestra, que no se pudo celebrar este año en las fechas previstas debido al anterior estado de alarma sanitaria. El nuevo programa que está elaborando el gobierno local se dirige a profesionales —distribuidores, hosteleros y periodistas especializados— y se desarrollará durante el 5 y el 6 de diciembre en el salón de eventos del hotel Pazo de Sober. Previamente, durante el presente mes de noviembre, habrá otras actividades, algunas de las cuales serán retransmitidas a través de las redes sociales.

Según los responsables municipales, el formato de la muestra será similar al del «túnel do viño» que se organizó los últimos años en Sober coincidiendo con la Feira da Rosca. Durante los dos días de la muestra habrá una cata de vinos a cargo de un panel de especialistas, que otorgarán —al igual que en la última edición de la feria— tres premios a los tintos del 2019, un premio a tintos de otras añadas y un premio a los blancos del año pasado.

La programación y el cartel de la nueva edición de la feria serán presentados el próximo sábado. Las entradas serán con invitación para que se puedan cumplir los protocolos de seguridad contra posibles contagios por covid-19. Desde el gobierno municipal señalan que «a situación sanitaria obriga a reinventarse e ir perfilando a feira do ano próximo que, coincidindo coa fin de semana do domingo de Ramos como foi sempre, tería que celebrarse os días 27 e 28 de marzo» y añaden que «todo fai pensar que terá que ser nun formato parecido ao deste ano». El alcalde, Luis Fernández Guitián, apunta el objetivo es mantener viva la promoción del producto más característico del municipio y que ante la crisis sanitaria «non queda outro remedio que reinventarse ou non facer nada».

La edición de este año de la Feira do Viño de Amandi estaba prevista inicialmente para el 4 y el 5 de abril, coincidiendo con el Domingo de Ramos -fecha tradicional de celebración-, pero fue cambiada para el 18 y el 19 mayo a fin de que no coincidiese con las elecciones autonómicas, que finalmente fueron aplazadas. El estado de alarma sanitaria obligó después a suspender esta edición, esperando que fuese posible celebrarla en algún otro momento del año.