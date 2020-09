Proendos, primera villa romana excavada en la Ribeira Sacra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 28/09/2020 19:14 h

En la parroquia de Proendos comenzaron hoy las primeras excavaciones de una villa romana -una antigua casa de campo o granja- que se llevan a cabo en el territorio de la Ribeira Sacra. La intervención corre a cargo de la Consellería de Cultura e Turismo, que ha destinado una partida de 17.256 euros a su financiación. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses, pero se supone que requerirán menos tiempo. «Púxose ese prazo porque nesta época do ano as condicións meteorolóxicas poden entorpecer e retrasar as escavacións, pero o traballo propiamente dito pode facerse talvez nun par de semanas», señala a este respecto Roberto Pena, responsable del servicio provincial de arqueología.

Dentro de esta campaña está previsto realizar una serie de catas arqueológicas en cinco puntos de localidad en los que se detectó la presencia de restos enterrados de antiguas construcciones gracias a unos sondeos con georradar que se efectuaron el año pasado por iniciativa del Ayuntamiento. Estas catas, en conjunto, deberán cubrir al menos una superficie de 52 metros cuadrados.

Roberto Pena dice asimismo que la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural concede una especial importancia a esta iniciativa, teniendo en cuenta los pocos precedentes que hay en la investigación de este tipo de yacimientos arqueológicos en Galicia. Las villas romanas -villae en latín- eran residencias rurales vinculadas habitualmente a las actividades agrícolas, aunque en la costa también se dedicaban a explotar los recursos marítimos. Es el caso de la villa de la playa de Area, en el municipio de Viveiro, ligada a una antigua factoría de salazones. Pena apunta que esta última villa es la única que se ha excavado hasta ahora en el territorio lucense. «É o único xacemento desta clase en toda a provincia que foi investigado e documentado nunha medida similar ao que se vai facer en Proendos», añade.

Pocos casos en Galicia

En el resto de la comunidad tampoco hay muchos ejemplos de excavaciones que se hayan realizado en villas romanas. Entre las pocas excepciones se encuentran las de la isla de Toralla -en el municipio de Vigo-, la parroquia de Hío -en Cangas do Morrazo- y Mugardos, donde se ha dedicado un centro de interpretación a estos restos arqueológicos. Además del carácter poco común del proyecto, Roberto Pena apunta que yacimiento de Proendos destaca también por sus grandes dimensiones, a juzgar por los datos que se conocen hasta ahora. Las estructuras de lo que parece haber sido el edificio principal del conjunto -según indican los sondeos realizados con georradar- cubren una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. «É un xacemento moi interesante, que seguramente vai figurar entre os máis importantes do seu xénero en toda Galicia», dice el arqueólogo.

La existencia de una villa romana en Proendos ha sido postulada desde hace mucho tiempo por diversos investigadores, ya que en la cabecera de la parroquia aparecieron de manera fortuita numerosas piezas arqueológicas -depositadas en su día en el Museo Provincial de Lugo- que sugieren que en este punto hubo un importante núcleo de población durante ese período histórico. Un extenso estudio publicado en 1983 por María Cruz Fernández Castro, Villas romanas en España, menciona Proendos como el probable emplazamiento de una residencia rural de este tipo.

En Pantón y Chantada

Además de Proendos, en el territorio de la Ribeira Sacra se conocen otros dos lugares donde se conservan indicios de que hayan existido villas romanas. Uno de ellos es la parroquia de San Vicente de Castilón, en el municipio de Pantón. El otro es la parroquia de A Grade, en Chantada. En ambos lugares, al igual que en Proendos, los trabajos agrícolas sacaron a la luz numerosos restos arquitectónicos que sugieren la presencia de importantes estructuras constructivas. Estos yacimientos fueron investigados parcialmente por algunos especialistas, pero sin que en ningún momento se llevasen a cabo sondeos o excavaciones arqueológicas.

Los hallazgos serán divulgados a través de una charla pública

El proyecto arqueológico que acaba de arrancar en Proendos, además de las catas arqueológicas, comprende iniciativas para la divulgación de los hallazgos que se realicen durante las próximas semanas en el yacimiento. «O programa prevé actividades de difusión entre a poboación local, que incluirá unha charla de carácter público e posiblemente tamén unhas visitas guiadas», explica a este respecto Roberto Pena.

El Ayuntamiento de Sober, por su parte, también tienen previsto aprovechar el yacimiento arqueológico de Proendos desde el punto de vista cultural y turístico. En su momento, el alcalde Luis Fernández Guitián señaló que se estudiarán fórmulas para que los restos de antiguas construcciones que se pongan a la vista durante las excavaciones puedan ser visitados.