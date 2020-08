Sober y A Pobra suprimen servicios para evitar la propagación del brote

0

La Voz de Galicia LUIS DÍAZ

MONFORTE / la voz 20/08/2020 20:20 h

Los alcaldes de Sober y A Pobra do Brollón se apresuraron este miércoles a adoptar medidas con las que pretenden evitar que los brotes de coronavirus de Monforte y O Incio puedan propagarse a sus respectivos municipios. Sober adelantó el cierre de la piscina pública y clausuró temporalmente el gimnasio. El Ayuntamiento de A Pobra, por su parte, decidió reducir el servicio de ayuda en el hogar a los casos de mayor necesidad y cancelar todas las actividades culturales previstas para los próximos días.

Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Monforte no había adoptado ninguna decisión relativa al funcionamiento de la piscina cubierta municipal de A Pinguela. Consultado al respecto, el alcalde indicó a través de su gabinete de prensa que la adopción de esa medida está supeditada a la evolución de los positivos. «Se é necesario, farase», señalaron las citadas fuentes.

Desplazamientos a diario

El brote de Monforte preocupa en Sober, donde el alcalde, Luis Fernández Guitián, promulgó un bando a última hora de la mañana del jueves en el que recuerda la importancia de cumplir las directrices de las autoridades sanitarias, especialmente el empleo de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de la distancia social .

Para prevenir posibles contagios de covid-19, Guitián decretó el adelanto del cierre de la temporada veraniega en las piscinas municipales. Ayer también se procedió al cierre del gimnasio municipal hasta nuevo aviso. El bando pide a los vecinos «tranquilidade e precaución» y apela a la «responsabilidade individual e colectiva» por la proximidad de Monforte y la gran cantidad de vecinos de Sober que se desplazan diariamente a la capitalidad de la comarca.

Por su parte, el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón pone en práctica medidas preventivas «ante os gromos de covid-19 detectados nos últimos días nos concellos limítrofes». El servicio de ayuda en el hogar se reduce a partir de ahora «aos casos de maior necesidade». Esta decisión se adopta como respuesta «á situación da residencia de maiores do Incio».

«Dende o Concello non temos constancia polo de agora de ningún contaxio dentro do noso municipio, pero sabemos que o virus non entende de fronteiras, polo que tomamos esta medida cautelar hasta que se estabilice a situación», señaló el alcalde de A Pobra, José Luis Maceda.

Evitar focos de contagio

Por lo que respecta a la cancelación de actividades culturales, afecta al torneo de pinchadiscos que iba a tener continuidad hoy en la capitalidad del municipio y que queda aplazado «ata novo aviso». Maceda apela a la responsabilidad vecinal, pide que se cumplan las recomendaciones sanitarias en materia de higiene y aconseja además «evitar os focos dos gromos».

En Monforte, la piscina municipal funciona con normalidad desde mediados del pasado mes de julio. El proceso de desescalada permitió entonces al alcalde, José Tomé, promulgar el decreto sobre su reapertura. Tomé no ve por ahora necesidad de dar marcha atrás. «Dependendo de como evolucione o brote, tomaremos as medidas de peche que sexa necesario», precisó.

El concejal del BNG en Monforte, Emilio Sánchez, emplazó ayer al equipo de gobierno a adoptar «as decisións que teña que tomar, dentro das competencias municipais, por moi drásticas que sexan». Sánchez mantuvo una conversación con la primera teniente de alcalde, Gloria Prada, a la que ofreció el apoyo de la organización nacionalista para ese tipo de medidas.

«Se fai falta desinfectar as zonas comúns dos edificios, tamén se fará» , dice Tomé

El alcalde de Monforte hace hincapié en que corresponde a la Consellería de Sanidade « tomar decisións» frente al brote de coronavirus que de momento deja 38 positivos en Monforte. Pero también quiere dejar claro que el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que entren en sus competencias. «Xa estamos desinfectando as rúas e se fai falta desinfectar as zonas comúns dos edificios tamén se fará», afirmó Tomé a preguntas de este diario.

La comunicación municipal sobre el brote de la calle Duquesa de Alba se produjo, según indicó, en cuanto la gerencia del área de gestión integrada trasladó los datos al Ayuntamiento. «Tan pronto tivemos os datos, déronse a coñecer. O que queremos é que haxa unha total transparencia. Non estamos polo alarmismo, pero o problema hai que afrontalo», declaró el alcalde.

Tomé no cree que el Ayuntamiento haya actuado de forma incorrecta al detallar la calle y el número del edificio en el que se produjo el brote. «O persoal do Sergas -precisó- estaba facendo as probas nesa rúa, non era ningún segredo. Nós non dicimos quen vive no edificio, senón onde xorde o problema. Non entramos na privacidade de ninguén e teríamos feito o mesmo se fose na Estación, no Morín ou na rúa Chantada».

Sin la última feria de agosto

A última hora de la tarde de ayer, el Ayuntamiento anunció la suspensión de la feria y el mercado del día 24, así como la cancelación de la jornada de clausura del campamento de verano que iba a tener lugar este viernes. Ambas medidas se producen como consecuencia del último brote de coronavirus.