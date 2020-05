Sober abre un espacio compartido para profesionales y pequeñas empresas

0

23/05/2020 17:44 h

El Ayuntamiento de Sober habilitará un espacio en un edificio municipal para profesionales y pequeñas empresas que deban hacer teletrabajo y tengan dificultad para acceder a los medios técnicos necesarios. Los usuarios tendrán que pagar un precio simbólico por un servicio ideado como los viveros de empresa o zonas coworking, en las que diferentes proyectos empresariales comparten espacios cedidos generalmente por administraciones públicas y que les permiten ahorrar gastos.

Esta oficina compartida empezará a funcionar en junio y los interesados todavía no pueden presentar las solicitudes. Tendrán que esperar a que el Ayuntamiento apruebe y haga público un reglamento de uso.

Lo que los responsables municipales definen como una oficina coworking para pymes y emprendedores estará en el primer piso de la oficina de turismo, en un inmueble situado en la misma plaza que el Ayuntamiento. Tendrá espacio para como mínimo seis puestos individuales, dotados de acceso a Internet mediante fibra óptica y mobiliario de oficina. Podrán utilizarla "veciños e veciñas do municipio de Sober que necesiten teletraballar e non dispoñan de rede adecuada nos seus domicilios, e tamén aquelas pemes ou emprendedores que non teñan un local apropiado".

Se trata de un servicio pensado sobre todo para los profesionales que realicen la mayor parte de su trabajo con medios informáticos. El objetivo, añaden en el Ayuntamiento, es ayudar "a pequenas empresas, emprendedores e profesionais de Sober que non poidan facer fronte ao pagamento de alugueres de locais ou non teñan conexión á rede nas súas vivendas".

El reparto del espacio entre los distintos puestos tendrá en cuenta las distancias mínimas para reducir el riesgo de propagación del coronavirus. El Ayuntamiento se encargará además de limpiar y desinfectar estos puestos de trabajo y comunicará a los usuarios qué medidas higiénicas y de uso tendrán que cumplir en estas instalaciones.

La asignación de los espacios de traballo se realizará por orden de recepción de solicitudes, que se podrán hacer por vía telemáetica o llamando por teléfono al Ayuntamiento de Sober, una vez que se publique el reglamento.