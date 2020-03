Una pontevedresa gana el concurso del cartel de la 40 Feira do Viño de Amandi

Isabel Núñez Montero es la autora del cartel anunciador de la edición número cuarenta de la Feira do Viño de Amandi

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

12/03/2020 18:49 h

El cartel anunciador de la edición número cuarenta de la Feira do Viño de Amandi viene de Pontevedra. De allí es su autora, Isabel Núñez Montero, que presentó al concurso una propuesta que tituló "De sol a sol". El Ayuntamiento de Sober tiene previsto desvelar el contenido del cartel el día 21 en uno de los miradores del cañón del Sil.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Sober, Isabel Núñez Montero ganó en los últimos años numerosos concursos de diseño de carteles en distintos puntos de Galicia. Suyos son, por ejemplo, los carteles anunciadores de algunas de las últimas ediciones de la Festa da Reconquista de Vigo, la Festa do Marisco do Grove, la Festa da Lamprea de Arbo y el Festival de Bandas de Música Concello de Meaño. Su propuesta para la Feira do Viño de Amandi quiere ser un homenaje a la mujer vendimiadora.

Pero para conocer este cartel habrá que esperar. El Ayuntamiento quiere presentarlo el día 21 en un acto que se celebrará en el mirador de Os Chelos, situado en la parroquia de Amandi. En ese mismo acto será presentada también la programación del Mes do Amandi y el programa de actos de la edición de este año de la feria del vino que se celebra en Sober y que es la más veterana de la Ribeira Sacra.

Al concurso fueron presentadas 38 propuestas de cartel, llegados desde diferentes puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas. Entre los 38, el jurado seleccionó cinco finalistas. Son los siguientes: