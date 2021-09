Extinguido uno de los incendios de Ribas de Sil

francisco albo

Un equipo de técnicos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán visitó ayer las áreas afectadas por el gran incendio forestal registrado en los municipios lucenses de Ribas de Sil, Quiroga y A Pobra do Brollón con el fin de evaluar los daños ambientales causados por el siniestro y estudiar posibles actuaciones para paliarlos. Según indican desde la Consellería do Medio Rural, los técnicos «puideron comprobar que o solo sufriu un nivel de afección baixo» a pesar de la orografía de la zona, en la que existen fuertes pendientes. En gran parte de los terrenos afectados por el fuego -añaden desde este departamento- «comprobouse que a boa xestión do monte axudou a que ese dano fora menor».