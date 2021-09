La Xunta estudia medidas para paliar los daños del incendio de Ribas de Sil

Por otro lado, el incendio ha causado una «preocupación enorme» entre los responsables del geoparque Montañas do Courel, del que forman parte los municipios de Ribas de Sil y Quiroga. «Aún no estudiamos en detalle el impacto del fuego, pero entre las zonas afectadas hay varios parajes naturales de interés geológico que pueden haber sufrido una degradación importante a causa de las elevadas temperaturas, además de una decena de bienes culturales catalogados, como castros y explotaciones mineras romanas», explica el geólogo Daniel Ballesteros, miembro del comité científico del geoparque.

También existe preocupación por el efecto que pueda tener el incendio en la conservación del oso pardo, una especie que en los últimos años está cada vez más presente en este territorio. Durante la pasada primavera terminó de ejecutarse el plan Life Oso Courel, que comprendió la plantación de miles de árboles y arbustos frutales para proporcionar alimento a estos animales. «A área de actuación do plan Life está situada máis ao norte das zonas queimadas, así que o lume non afectou ás plantacións», dice Óscar Rivas, miembro de la Asociación Galega de Custodia do Territorio, una de las entidades que promovieron el proyecto. «Pero tamén se ten detectado a presenza de osos nas áreas afectadas polo incendio, que son un posible hábitat para a expansión da especie e unha zona de paso dos animais entre as montañas lucenses e o Macizo Central ourensán», añade. De momento no se sabe en qué medida los puede afectar el siniestro.