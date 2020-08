Ribas de Sil inaugurará el día 15 la pista de parapente de Torbeo

0

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 08/08/2020 18:55 h

El Ayuntamiento de Ribas de Sil inaugurará el día 15 -si lo permiten las condiciones meteorológicas- la pista de despegue de parapentes que fue acondicionada a finales del año pasado en el Alto do Coto, en la parroquia de Torbeo. La instalación ya fue utilizada de forma esporádica por algunos deportistas durante los últimos meses, pero debido a la crisis sanitaria no se había podido celebrar hasta ahora un acto inaugural, como pretendían los responsables municipales.

La apertura oficial de la pista está prevista para la una de la tarde. Previamente, a las once de la mañana, empezará una exhibición de vuelo que comprenderá una prueba de distancia. El ganador de la competición será galardonado con un jamón. En esta actividad participarán aficionados al parapente procedentes de diversas localidades gallegas y de otras comunidades. «Aparte da proba de distancia e do acto da inauguración non haberá moitas máis celebracións, porque a situación sanitaria non permite organizar máis cousas de momento», señala el deportista José Antonio Ferreiro, quien sugirió al Ayuntamiento que crease la pista y que se encargará de organizar la jornada.

El gobierno local de Ribas de Sil, según explica el teniente de alcalde Roberto Castro, espera que la pista se convierta en importante un punto de referencia para los parapentistas, ya que por su situación permite sobrevolar el valle del Sil y contemplar desde el aire buena parte de los paisajes del geoparque Montañas do Courel.

La jornada de apertura de la pista de parapente ha sido incluida en una programación de ocio y cultura que el Ayuntamiento preparó para reemplazar las fiestas patronales de la capital municipal, que este año no se pueden celebrar de la forma habitual a causa de la situación de crisis sanitaria.

Coto Charly, un homenaje a un deportista fallecido en el 2018

La pista de despegue de la parroquia de Torbeo lleva el nombre oficial de Coto Charly. Coto por ser el nombre del monte donde se encuentra y Charly por ser el apelativo familiar del deportista Carlos Martínez Villanueva, un aficionado al parapente natural de A Estrada que visitó en numerosas ocasiones la comarca de Quiroga, donde hizo muchas amistades. El homenajeado falleció hace dos años en un accidente de motocicleta.

La pista de parapente está situada a una altura de 996 metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de en torno a 1.800 metros cuadrados. El terreno en el que se halla pertenece a la comunidad de montes de Torbeo, que la cedió para este uso.

12.500 euros de inversión

En el acondicionamiento de la pista de despegue se invirtieron unos 12.500 euros, de los que 70% fue aportado por el grupo de desarrollo local Ribeira Sacra-Courel. El resto del presupuesto fue cubierto por el Ayuntamiento con fondos propios.

Un programa que se desarrollará del día 13 al 23

Las actividades culturales y de ocio programadas para este mes en Ribas de Sil se desarrollarán el anfiteatro de la playa fluvial. A continuación se detalla el programa. Excepto en los casos indicados, todos los espectáculos empezarán a las 20.00 horas.

Jueves 13. El grupo teatral A Cova das Letras representará a las la obra María Pita.

Viernes 14. A las 11.00 horas, taller de dibujo; de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, caravana morada contra la violencia sexista.

Sábado 15. A medianoche, concierto del grupo Carta de Ajuste.

Domingo 16. Espectáculo de magia con el mago Dani Polo.

Lunes 17. A Cova das Letras representará Teatro á feira.

Martes 18. Servando Barreiro ofrecerá el espectáculo Os c@ntos do bardo Abelardo.

Miércoles 19. El grupo MeRe Clown representará el espectáculo AparvaOlimpiadas.

Viernes 21. El mago Charlangas ofrecerá el espectáculo @temporal.

Sábado 22. MeRe Clown representará MeRe-cidamente.

Domingo 23. El grupo MeRe Clown cerrará el programa con A verdadeira historia de Hamelín.