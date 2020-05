Las obras del cámping del geoparque siguen adelante en Ribas de Sil

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 15/05/2020 19:08 h

La construcción del cámping creado por el Ayuntamiento de Ribas de Sil para acoger a los futuros visitantes del geoparque Montañas do Courel sigue adelante tras la suspensión temporal de las obras a causa del estado de alarma sanitaria. Según explica el gobierno municipal, para la próxima semana está previsto instalar los dos primeros bungalós de los ocho con los que contará el establecimiento. Estas construcciones -que estarán agrupadas de dos en dos- podrán albergar a un total de 48 personas. El recinto contará también con una zona de acampada con capacidad para cincuenta personas.

El teniente de alcalde, Roberto Castro, señala que estas obras deberán estar terminadas antes de empezar el último trimestre del año. Además de las áreas de alojamiento, el cámping contará con una cafetería, una recepción, una piscina y una zona de estacionamiento para autocaravanas. El cámping está siendo construido en una parcela de 7.000 metros cuadrados de extensión, de los que 5.000 están delimitados por un cierre. Los 2.000 metros cuadrados restantes, según las previsiones del Ayuntamiento, se acondicionarán más adelante para realizar diversas actividades al aire libre.

De acuerdo con los planes iniciales del gobierno local, el cámping debería estar preparado para acoger visitantes el verano del año próximo. Sin embargo, la crisis causada por la pandemia de covid-19 -señala Roberto Castro- no permite hacer previsiones a tan largo plazo. «Seguimos adiante con este proxecto e pretendemos ter as obras acabadas e o expediente rematado dentro dos prazos previstos, pero nesta situación de incerteza non podemos saber o que pasará máis adiante», explica. «Tiñamos previsto iniciar un procedemento para adxudicar a xestión do cámping cando estean terminadas as instalacións, pero con todo o que está pasando agora talvez nos resulte algo máis complicado encontrar xente interesada en facerse cargo da concesión», agrega.

A pesar de la incertidumbre actual, dice por otra parte Roberto Castro, el Ayuntamiento sigue apostando por este proyecto y por la potenciación del geoparque. «Non hai dúdnida de que vai ser moi complicado saír adiante, pero pensamos que a situación creada pola epidemia pode ser unha oportunidade para o medio rural e para o xeoparque, porque todo indica que agora se favorecerá un tipo de tipo non masificado», añade,

El establecimiento contará con un área para estacionar autocaravanas

y una piscina

El museo de la minería romana continúa parado

Si bien las obras del cámping de San Clodio continúan desarrollándose, no sucede lo mismo con la construcción del centro de interpretación de la minería romana que está previsto crear dentro del mismo recinto. Los trabajos no se retomaron después de concluir el período más estricto de la alarma sanitaria y siguen parados en la actualidad.

El motivo de que estas obras no se hayan podido reanudar todavía -señala el teniente de alcalde- es que las lleva a cabo un taller de empleo que Ribas de Sil comparte con Quiroga y Folgoso do Courel, los otros dos dos municipios que conforman el geoparque. «Como os traballadores do obradoiro de emprego non só realizan obras, senón que tamén reciben formación teórica, aínda non están autorizados para retomar a actividade», explica. El Ayuntamiento espera que la Xunta permite que los talleres de empleo vuelvan a funcionar en un plazo más o menos breve, pero hasta ahora no se conoce la fecha en la que podrán continuar estos trabajos.

De acuerdo con las previsions iniciales, el taller de empleo debería terminar sus actividades en agosto. «A Xunta deu a entender que poderán ter unha prórroga para compensar as semanas que estiveron sen actividade por causa da alarma sanitaria, así que a ver se podemos terminar esta actuación a tempo», agrega Roberto Castro.

Parte de una red

El museo de la minería romana de Ribas de Sil deberá formar un conjunto con otros dos centros interpretativos existentes en el territorio del geoparque. Uno de ellos es el museo de geología y paleontología de Quiroga, que está pendiente de concluir su ampliación. Estos trabajos también dependen del taller de empleo comarcal. El tercero es el centro de interpretación de las cuevas de la sierra de O Courel, que fue inaugurado en el 2018 en la localidad de Meiraos.