Un derrumbe corta una carretera y deja aisladas cuatro aldeas de Quiroga

El derrumbe hizo desaparecer un tramo de unos diez metros de calzada CONCELLO DE QUIROGA

Un derrumbe mantiene cortada desde este martes una carretera de montaña que es la única vía de acceso a cuatro aldeas del municipio de Quiroga. Se trata de la carretera que lleva del pueblo de Paradaseca a los de Paradapiñol, Rugando, Cereixido y Vilarmel. El derrumbe tuvo lugar a media tarde entre Paradaseca y Paradapiñol. Se vino abajo prácticamente por completo un tramo de unos diez metros de calzada. Desapareció ladera abajo. El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, va a pedir ayuda a la Xunta para reconstruirlo de forma urgente. «É una obra moi importante e o Concello non ten medios para facela», afirma.

La carretera en cuestión es de titularidad municipal y sale de la N-120 a la altura de la desembocadura del Soldón en el Sil y sube en paralelo al río hasta llegar a Vilarmel. Son 15 kilómetros de carretera sin arcén que dan acceso a Paradaseca, Paradapiñol, Rugando y Vilarmel. No hay otra manera de llegar a estos pueblos. El tramo que está cortado mide unos 10 kilómetros de longitud.

Esa parte del municipio de Quiroga está dentro de la zona que ardió en el incendio forestal que el verano pasado empezó en Larouco y acabó siendo el más grande de la historia de Galicia, con cerca de 32.000 hectáreas quemadas. Todo lo que se ve desde esa carretera a partir de Paradaseca quedó completamente carbonizado. Solo se salvaron las casas, y en algunos casos por muy poco. Una vecina que trataba de escapar tuvo que saltar de su coche porque lo habían alcanzado las llamas. Ella se salvó, pero el coche ardió por completo.

La desaparición de la cobertura vegetal hizo que las incesantes lluvias de este invierno arrastrasen toneladas de tierra superficial de estas montañas al cauce del Soldón. Todo apunta a que el derrumbe tiene que ver con la pérdida de firmeza del terreno, provocada por estos arrastres de tierra. Por si fuese poco con las escorrentías de este invierno, las tormentas del domingo y del lunes descargaron considerables cantidades de agua precisamente en esta zona, lo que probablemente acabó de estropear la base del tramo de carretera que este martes se vino abajo.

El derrumbe se produjo en un momento en que no pasaba nadie por ese lugar, así que no hubo víctimas. Eso sí, lo ocurrido deja en una situación muy comprometida a las cerca de veinte personas que viven de forma habitual en Paradapiñol, Rugando, Cereixido y Vilarmel. Se trata de una zona de montaña con una orografía muy complicada y esta carretera es la única vía de acceso a estos cuatro pueblos.

Personal del Ayuntamiento trabajaba a última hora con maquinaria para despejar un poco la cuneta del lado de la ladera para hacer algo de sitio para que al menos pueda pasar un coche si es imprescindible. Los responsables municipales precisan que la carretera está cortada, que pasar resulta peligroso y que solo se debe intentar en casos de emergencia.