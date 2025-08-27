La Xunta espera dar por estabilizado hoy el incendio de A Pobra do Brollón y Quiroga

Un helicóptero arroja agua el martes en la zona de Castro Dares (Quiroga) uno de los pocos lugares en los que este miércoles por la mañana todavía quedan focos activos en el incendio que afecta a este municipio y al de A Pobra do Brollón Alberto López

El incendio forestal que afecta desde hace tres días al tramo final del río Lor parece próximo a agotarse. Este miércoles por la mañana quedaban ya muy pocos puntos con llamas visibles en los municipios de Quiroga y A Pobra do Brollón. En la Xunta esperan darlo por estabilizado esta misma tarde. El último recuento oficial habla de 900 hectáreas quemadas.

La confirmación de que los responsables del dispositivo de extinción son optimistas la dio esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita oficial a Folgoso do Courel, a donde fue a inaugurar un tramo de carretera. En su intervención ante los representantes del Ayuntamiento y los medios de comunicación, Rueda dijo confiar en que «esta tarde o incendio da Pobra do Brollón pase a ser un incendio estabilizado».

Estas perspectivas optimistas se basan no solo en el trabajo sobre el terreno del personal de extinción sino también en la mejora de las condiciones meteorológicas. Las temperaturas bajaron esta noche en la zona del incendio hasta los 15 grados. Y a las dos de la mañana del miércoles solo habían subido hasta los 22. Incluso es posible que llovizne en algunos momentos de la tarde.

Estas temperaturas suaves ayudaron a que los focos con llama que sobrevivieron a las descargas de aviones y helicópteros y a los contrafuegos aplicados por los bomberos forestales apenas avanzaron durante la noche. Y no parecen estarlo haciendo tampoco a medida que avanza el día, al contrario que ocurrió en las dos jornadas previas.

Este incendio empezó a la una de la tarde del lunes en la parroquia de Abrence, en A Pobra do Brollón. De allí se extendió hacia el vecino municipio de Quiroga con mucha rapidez y virulencia. Esa tarde forzó evacuaciones de aldeas en todo el tramo bajo del río Lor, que en desemboca en esa zona en el Sil. En su avance hacia el este el fuego puso en peligro pueblos del municipio de Quiroga como San Pedro, Conceado, Freixeiro, Parada o Margaride.

Y hacia el oeste, las llamas alcanzaron la parte de la Ribeira Sacra declarada bien de interés cultural. Los servicios de extinción detuvieron este frente en las viñas en bancales de la parroquia de Vilachá de Salvadur, en A Pobra do Brollón. No ardió ningún viñedo completo, pero si algunas cepas en las parcelas más expuestas a las llamas.

El miedo a que salte a la orilla sur del Sil

A última hora de la tarde del martes, el fuego había dado un susto considerable al saltar a la orilla sur del río Sil en las cercanías del pueblo de Castro de Abaixo, ya en el municipio de Ribas de Sil.

Ese era el gran temor de los participantes en el dispositivo contraincendios, porque en esa orilla el fuego se iba a encontrar laderas ascendentes por las que podría subir con rapidez. Sin embargo, lo controlaron rápido y consiguieron apagarlo cuando apenas había quemado una hectárea de terreno