El Alvia Galicia-Barcelona se avería tras chocar con un desprendimiento de tierra cerca de Monforte

Los pasajeros del Alvia Galicia-Barcelona a la una y media de la tarde en la estación de San Clodio, a la espera de subir a los autobuses en los que iban a seguir su viaje

Un desprendimiento de tierra ha obligado este jueves por la mañana a cortar la vía del tren entre Monforte y San Clodio (Ribas de Sil). El Alvia Galicia-Barcelona sufrió un avería al toparse con el desprendimiento a la salida de un túnel entre las estaciones de Freixeiro (Quiroga) y San Clodio, en una zona de orografía complicada en la que la vía discurre entre montañas. No hubo heridos, pero el tren sufrió una avería y Renfe tuvo que trasladar a los pasajeros por carretera. Este es el segundo incidente de este tipo que se produce en este tramo de vía férrea desde el pasado mes de agosto.

El corrimiento de tierras tuvo lugar a la salida del denominado túnel 62, que está poco después de la estación de Freixeiro y en el término municipal de Quiroga. El tren no llegó a descarrilar, pero tuvo que detenerse por completo. El golpe contra el material acumulado en la vía le provocó algunos daños, que no le impidieron volver a moverse poco después. No había caído tanto material como para que la vía quedase completamente impracticable, así que una vez comprobado que podía seguir su camino sin riesgo, el tren arrancó de nuevo y llevó a los pasajeros hasta la siguiente estación, la de San Clodio.

El tren afectado tenía su salida de la estación de A Coruña a las 8:05 horas y su hora prevista de llegada a Barcelona eran las 21:35. Los viajeros que venían de las estaciones de la provincia de A Coruña, Lugo y Sarria llegaron a Monforte en autobús porque las obras de modernización de la vía férrea que están en marcha desde mediados del 2021 obligan a cortar al tráfico en algunas ocasiones. En Monforte dejaron los autobuses para subirse al tren y reanudaron su viaje poco antes de las once, con algo más de veinte minutos de retraso sobre el horario previsto.

Entre cien y doscientos pasajeros

A eso de las once y media fue cuando el Alvia tuvo que parar al encontrarse con el desprendimiento después de Freixeiro. Hasta las doce y cuarto no llegaron hasta la estación de San Clodio, y allí todavía tuvieron que esperar algo más de una hora para reemprender viaje, de nuevo en autobús, un poco antes de la una y media de la tarde.

No hay confirmación oficial sobre cuántos pasajeros llevaba el Alvia a su salida de Monforte, pero para que pudiesen seguir camino por carretera Renfe tuvo que enviar tres autobuses a San Clodio, así que son más de cien y menos de doscientos. Fuentes de Renfe confirman que los viajeros con destino a O Barco, A Rúa, Ponferrada o Bembibre seguirán en autobús hasta el final y que los que van más adelante llegarán por carretera al menos hasta León.

Despejar la vía antes de las cinco y veinte de la tarde

En cuanto al estado de la vía, portavoces de ADIF explican que están trabajando para despejarla de los restos del desprendimiento. Por ese tramo de la vía Palencia-A Coruña no tiene que pasar ningún tren de viajeros más hasta el de media distancia que sale de Monforte a las 17:22 horas con destino a Ponferrada. El siguiente es el Alvia que hace el recorrido inversión al del incidente de esta mañana, que tiene que llegar a Monforte a las 20:18.

En Renfe confían en haber despejado la vía a tiempo para el desprendimiento no afecte a ninguno de esos dos trenes. De hecho, creen que podrán despejarla bastante antes de las cinco para dar paso a un mercancías que tiene que circular por ahí a primera hora de la tarde.

Las lluvias caídas en toda Galicia los días 31 de diciembre y 1 de enero provocaron numerosos desprendimientos de tierra en la zona en la que esta mañana se produjo este incidente y en el resto del sur de la provincia de Lugo.