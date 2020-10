Tres intoxicados por monóxido de carbono nunha casa de Quiroga 

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 20/10/2020 10:46 h

Tres veciños de Quiroga sufriron esta noite unha intoxicación por monóxido de carbono mentres estaban no seu domicilio. Os tres foron trasladados ao hospital de Monforte.

Avisados os servizos de emerxencia, o persoal sanitario dunha ambulancia do 061 con base en Quiroga que foi enviado á casa comprobou que nela había tres persoas con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Según a información facilitada polo 112, operarios do grupo de emerxencias Quiroga-Folgoso do Courel desprazados tamén ao lugar do suceso comprobaron que nas habitacións había unha alta concentración de monóxido de carbono, seguramente provocado pola combustión deficiente dun quentador de auga alimentado con gas butano.

Os tres afectados foron trasladados en ambulancia ao hospital público de Monforte.

Os servizos de emerxencia informaron do ocorrido á empresa subministradora do gas para que revise a instalación do quentador e comprobe se funciona de xeito correcto.