Arden decenas de hectáreas en Quiroga en el peor incendio de este verano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Quiroga / la voz 11/09/2020 19:31 h

Un incendio forestal activo en Quiroga ha calcinado ya decenas de hectáreas de monte. Todo apunta a que se trata de un incendio provocado, porque empezó de noche y porque se produce en una zona regularmente castigada por este tipo de sucesos desde hace años. El fuego ha quemado ya decenas de hectáreas plantadas de pinos pertenecientes a la parroquia quiroguesa de A Ermida. A media tarde, el recuento provisional apuntaba que habían ardido ya treinta hectáreas y el fuego seguía activo. Es el incendio más grave de los ocurridos en el sur de Lugo este verano.

Según vecinos de las zonas próximas, el incendio empezó pasadas las once y media de la noche del jueves junto a la carretera que une Quiroga con Folgoso do Courel, en el tramo que empieza a subir hacia el Alto do Boi y a dos kilómetros del casco urbano de Quiroga y a unos cientos de metros de las últimas casas del barrio de A Ermida. Las llamas avanzaron en esos primeros momentos ladera arriba, en dirección contraria a la carretera.

Plantaciones enormes

A esas horas ya era imposible enviar medios aéreos, así que durante la noche de los trabajos de extinción se encargaron únicamente brigadas de tierra. Con el apoyo de varios camiones con agua y de una pala tipo bulldozer, trataron de contener el fuego para que no se propagase hacia el centro del monte comunal. En esa parte de la parroquia de A Ermida empiezan enormes plantaciones de pino que se extienden al vecino monte de A Conchada, en una franja de varios kilómetros de longitud justo al norte del casco urbano de Quiroga.

La intervención de la pala y de las brigadas de bomberos forestales que trabajaron sobre el terreno durante la noche fue fundamental para que el fuego no se extendiese en dirección al monte de A Conchada. También les ayudó que los termómetros bajaron en Quiroga durante la noche hasta los 16 grados. En todo caso, no pudieron apagarlo antes de que se hiciese de día. Según la información facilitada por la Consellería de Medio Rural a primera hora de la mañana, hasta ese momento habían intervenido en las tareas de control del fuego cinco agentes medioambientales, once brigadas, siete vehículos motobomba y la pala.

Con la llegada del día empezaron a intervenir en la zona los helicópteros de las bases de O Marroxo (Monforte), San Xoán de Río y O Barco, aviones de las pistas de Doade (Sober) y de Beariz, y dos hidroaviones del Ministerio de Medio Ambiente. Los medios aéreos ayudaron a contener el fuego, a pesar de que a medida que avanzaba la mañana y subía la temperatura la intensidad de las llamas se incrementaba, alimentada también por la gran cantidad de maleza que crece en el monte de A Ermida.

En las cercanías del punto en el que había empezado el incendio, bomberos forestales con base en Quiroga trataban de impedir que el fuego sobrepasase la carretera Quiroga-Folgoso y continuase ladera abajo. Les ayudaron las continuas pasadas de aviones y helicópteros y que el viento soplaba en dirección contraria, igual que durante la noche.

El más grande del 2019 fue en una parroquia vecina y también en septiembre

El de ayer en A Ermida se produjo a solo tres días de que se cumpla un año de uno de los mayores incendios forestales del verano pasado en la provincia de Lugo. Fue también en el municipio de Quiroga y en la parroquia de O Hospital, colindante con A Ermida. Aquel incendio se mantuvo activo entre el 14 y el 15 de septiembre del 2019 y acabó quemando casi 150 hectáreas de monte.

Igual que el de ayer empezó de noche, el incendio de O Hospital comenzó a última hora de la tarde, poco antes de que la falta de luz impidiese enviar medios aéreos. Aquel incendio también avanzó por terreno montañoso plantado de pinos, en aquel caso perteneciente a vecinos del barrio de A Ribeira. Todo apunta a que aquel también fue provocado.