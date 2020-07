Penadominga, un castro que empieza a mostrar sus secretos

O xacemento foi liberado da maleza que o cubría para facelo accesible ás visitas

O campo xuvenil de Quiroga que traballou no acondicionamento do castro de Penadominga, na localidade de Bendollo, rematou onte de forma oficial. Este campo de voluntariado da Xunta comezou a desenvolverse o pasado día 16 e desde esa data os oito mozos e mozas galegos participantes dedicáronse a retirar a vexetación que cubría desde hai moito tempo o antigo asentamento. Son case trinta os castros que se poden atopar no municipio de Quiroga e todos eles, desde hai anos, están cubertos pola maleza. A actuación do grupo de voluntarios que traballaron no castro de Penadominga tiña por obxectivo facelo accesible ás visitas turísticas, polo que as principais tarefas levadas a cabo consistiron na limpeza e habilitación do acceso ao xacemento e a sinalización e acondicionamento dunha ruta de sendeirismo que leva ate este lugar.

