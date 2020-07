Quiroga premia as mellores imaxes do xeoparque Montañas do Courel

«Val do Lor con néboa», de Álvaro Rodríguez González, recibiu o primeiro premio do certame fotográfico

do xeoparque Montañas do Courel

quiroga / la voz 25/07/2020 16:45 h

Coincidindo coa celebración do Día de Galicia, o Concello de Quiroga entregou onte os premios do primeiro concurso de fotografía Xeoparque Montañas do Courel, convocado coa finalidade de resaltar e divulgar os valores naturais e culturais deste territorio. O primeiro premio do certame correspondeu á imaxe Val do Lor con néboa, realizada por Álvaro Rodríguez González; o segundo foi para O Courel esquecido, unha fotografía de Lois Prada Ferrer, e o terceiro recaeu en Meandro del Sil en la aldea de A Cubela, de Alejandro Manteiga Mesías, quen por outro lado traballa como técnico do departamento de sistemas deste diario.

Os premios están dotados respectivamente con douscentos, cen e cincuenta euros. Os premiados recibiron os seus galardóns na casa consistorial de mans do alcalde Julio Álvarez e da concelleira de Xuventude, Ana María Nogueira. Os responsables municipais e os fotógrafos, por outro lado, asistiron na Casa de Cultura á inauguración dunha exposición que recolle a totalidade das imaxes presentadas ao certame, tomadas en diferentes lugares do territorio do xeoparque, que abranxe os municipios de Quiroga, Folgoso do Courel e Ribas de Sil. A exposición permanecerá instalada neste local durante varias semanas.



Outros actos

A celebración do 25 de xullo de xullo en Quiroga comprendeu ademais unha recepción aos colectivos culturais e interpretacións de música tradicional galega a cargo dos grupos O Recanto e Os Caliqueños.