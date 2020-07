La comarca de Quiroga contará por primera vez con un taller de empleo para menores de 30 años

0

La Voz de Galicia Francisco Albo

22/07/2020 16:14 h

Los alcaldes de Quiroga, Folgoso do Courel y Ribas de Sil se reunirán la semana próxima para planificar un programa de empleo para personas de hasta 30 años de edad que ha sido concedido por la Xunta a los tres municipios de la comarca. El programa contará con un presupuesto de 369.500 euros y funcionará de la misma forma que los talleres de empleo, excepto en la limitación de la edad. En la iniciativa podrán participar hasta dieciséis personas. Es la primera vez que la comarca quiroguesa cuenta con un programa de este tipo.

El programa tendrá un año de duración y según las previsiones de los gobiernos locales, las actividades comenzarán a mediados de septiembre. Los alumnos trabajadores percibirán durante este tiempo el salario mínimo interprofesional —que será aportado al 100% por la Consellería de Economía, Emprego e Industria— y la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. El taller contará además con tres monitores y un director.

Titulación de los monitores

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel se encargó de solicitar y tramitar el programa en nombre de los tres municipios. «Para nós é un reto, por unha parte pola titulación profesional que se esixe para os monitores, porque queremos que sexan persoas residentes na comarca», explica la alcaldesa Dolores Castro. «Por outro lado, coa limitación de idade en 30 anos, non sabemos se poderemos cubrir todas as prazas, pero imos intentalo», añade.

Los trabajos que se llevarán a cabo dentro de este programa, señala por otro lado la regidora do Folgoso do Courel, serán fundamentalmente de carácter silvícola. «Os participantes encargaranse sobre todo de rozar terreos arborados, facer podas e arranxar zonas verdes e axardinadas», agrega Dolores Castro.

En los últimos años, los tres municipios de la comarca han compartido también el taller de empleo Sillor. Las tareas que realizaba el más reciente de ellos quedaron interrumpidas por el estado de alarma sanitaria y continuaron tras un parón de varias semanas. Entre sus funciones están las de llevar a cabo las obras de ampliación del museo de geología de Quiroga y la construcción del museo de minería romana de Ribas de Sil.