El geoparque Montañas do Courel protagoniza por primera vez un concurso de fotografía

El pliegue geológico de Campodola-Leixazós es uno de los parajes emblemáticos del geoparque Montañas do Courel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

10/06/2020 12:34 h

El Ayuntamiento de Quiroga convocó por primera vez un concurso de fotografía centrado en el geoparque Montañas do Courel. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 3 de julio y habrá premios de doscientos, cien y cincuenta euros para los autores de las tres fotografías que sean consideradas como las mejores por el jurado del certamen.

Las bases establecen que cada participante puede presentar hasta tres fotografías, aunque no podrán recaer dos premios en el mismo concursante. Los trabajos, según precisan los organizadores, «estarán relacionados co xeoparque Montañas do Courel atendendo calquera aspecto que o autor considere salientable».

Las obras deberán presentarse impresas en papel fotográfico con un formato mínimo de 23x36 centímetros. Las fotografías tienen que ser enviadas en un único sobre en el que se hará constar: «I Concurso Fotografía Xeoparque Montañas do Courel. Concello de Quiroga. Rúa Real, 52. 27320 Quiroga (Lugo». Además de las fotografías impresas, es preciso enviar copias en formato jpeg o tiff con una resolución mínima de trescientos píxeles al correo concello.quiroga.eidolocal.es. El nombre de cada archivo debe ser el mismo que el título de la obra.

El jurado valorará la creatividad y la calidad técnica para seleccionar las obras que recibirán los galardones. Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de Quiroga, que podrá reproducirlas o emplearlas libremente, aunque la propiedad intelectual será de los autores. Todas las fotos que se presenten al certamen se mostrarán en una exposición que será inaugurada el 25 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de Galicia. El territorio del geoparque Montañas do Courel abarca los municipios de Quiroga, Folgoso do Courel y Ribas de Sil.