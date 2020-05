Solo el museo etnográfico de Quiroga está abierto a las visitas

0

La Voz de Galicia francisco albo

monforte / la voz 12/05/2020 21:34 h

Las normas establecidas para la fase 1 del desconfinamiento permiten que los museos vuelvan a abrirse al público guardando una serie de medidas de seguridad. Sin embargo, los que se encuentra en el sur lucense han optado de momento por aplazar la reapertura con la única excepción del museo etnográfico del Ayuntamiento de Quiroga, que se puede visitar desde el lunes. Los responsables municipales señalan que el local está abriendo con su horario habitual -de 13.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y de 12.00 a 13.00 los fines de semana y festivos-, aunque por ahora no se espera que lleguen muchos visitantes. Desde el Ayuntamiento quirogués apuntan asimismo que el museo de geología y paleontología todavía no fue reabierto debido a que está siendo objeto de unas obras de ampliación, que se reanudaron después del período más estricto del confinamiento.

A corto plazo, en cambio, no está previsto reabrir el museo del pazo monfortino de Tor, perteneciente a la red museística de la Diputación. «Por agora non hai unha data prevista para a reapertura, que é algo que está actualmente en estudo», señalan desde esta institución. «Nin o pazo de Tor nin os demais museos de rede están preparados aínda para cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias, e tamen hai que resolver aspectos como o da reincorporación do personal que atende estes centros», añaden.

Arxeriz, quizá en junio

Otro museo de referencia en el sur lucense, el del pazo de Arxeriz -en el municipio de O Saviñao- no abrirá en lo que queda de mes, ya que todas las visitas de grupos que tenía programadas para este período han sido canceladas. La fundación Xosé Soto de Fión, a la que pertenece, descarta abrir antes de junio, aunque tampoco ha marcado una fecha concreta de cara al mes próximo. «Parécenos máis prudente esperar a ver como evoluciona a situación creada pola epidemia e a alarma sanitaria», dice a este respecto el director del museo, José Antonio Quiroga.

El Ayuntamiento de Monforte, por su parte, tampoco ha señalado una fecha para reabrir al público la torre del homenaje, un edificio que entra en la misma categoría que los museos. También permanece cerrado el museo de arte sacro del convento monfortino de San Clara.

Muy pocas reservas hasta el momento en los alojamientos turísticos

El consorcio turístico de la Ribeira Sacra está realizando una consulta entre las empresas del sector que pueden volver a la actividad durante la fase 1 a fin de saber si sus responsables están dispuestos a reabrir en la primera etapa del desconfinamiento. Según apuntan desde dicho organismo, hasta ahora se ha recibido la respuesta de de 73 empresas, de las que 48 corresponden a alojamientos y el resto a restaurantes y bodegas, fundamentalmente.

El 21% de los alojamientos que han participado en la consulta tienen previsto abrir durante esta fase -señalan a este respecto desde el consorcio-, pero solo un 7% cuenta con reservas para el período que va hasta el 25 del presente mes. «Dos 48 establecementos de aloxamento, corenta contan xa con reservas para agosto, e moitos deles tamén para xuño e xullo», agregan. En algunos de estos negocios, asimismo, empiezan a registrarse reservas para el mes de septiembre. Los alojamientos que tienen intención de reabrir comprenden casas de turismo rural, hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico y alguna pensión u hostal.

De una forma aún más tímida, apuntan además desde la gerencia del consorcio, también abrirán algunos restaurantes, bodegas, museos y empresas de servicios complementarios. «Haberá oferta deles nesta primeira fase, pero polo momento supoñen pouco máis do 5% nos seus respectivos subsectores», dicen por otro lado. Los negocios qu tienen previsto reiniciar su actividad incorporarán a todo su personal en la mayoría de los casos, aunque -según puntualiza el consorcio- hay que tener en cuenta que en su mayor parte son empresas muy pequeñas.

Sentido de la responsabilidad

La gran mayoría de los establecimientos de turismo rural de la Ribeira Sacra se muestran por ahora muy poco dispuestos a abrir durante la fase 1, indica por su parte Francisco Almuiña, presidente de la asociación que agrupa a una gran parte de estos negocios. «Hai moita preocupación polo que poida pasar, pero tamén hai un sentido de responsabilidade, porque estes negocios están en localidades pequenas que son como residencias da terceira idade, onde a maioría dos veciños son xente maior», explica. «Non podemos saber se os clientes que veñan son portadores asintomáticos do virus e tampouco os podemos controlar constantemente se saen a dar paseos ou facer percorridos polos arredores, polo que non podemos estar seguros de que alguén non vaia tocar algo que despois poden tocar outras persoas, como unha baranda dun miradoiro ou a porta dunha igrexa», agrega.

A juicio de Almuiña, estos factores de riesgo obligan a proceder con mucha prudencia en el momento actual a pesar de la gran preocupación que hay por el futuro en los negocios de este sector. «No que vai de ano non tivemos practicamente ningún ingreso e a falta de liquidez non vai tardar en ser un problema serio, pero pensamos que é mellor pensar e planificar con moito coidado o que podemos facer nas próximas semanas e nos próximos meses antes de retomar a actividade», concluye.

Actividades que están permitidas a los visitantes y otras que todavía no lo están

Con el fin de proporcionar orientación a los responsables de los establecimientos turísticos y a los posibles visitantes, el consorcio de la Ribeira Sacra elaboró un pequeño manual sobre las actividades permitidas y no permitidas durante la primera fase del desconfinamiento. Según indica este documento, que la entidad está difundiendo en las redes sociales, se pueden visitar los museos que estén abiertos, pero no otros lugares como monasterios, iglesias o fortalezas, a no ser que estos lugares estén musealizados.

También está permitido pernoctar en los alojamientos turísticos -pero sin hacer uso de las zonas comunes- y en las áreas reservadas para el estacionamiento de autocaravanas. En cuanto a las actividades al aire libre, como los recorridos de senderismo y otras ofertas de turismo activo, por ahora solo se pueden llevar a cabo con empresas registradas. En este caso, está marcado un límite de diez personas para participar al mismo tiempo en estas actividades. Por el contrario, no se pueden llevar a cabo por cuenta propia recorridos de senderismo ni otras actividades de turimo activo o de naturaleza. El consorcio señala asimismo que los visitantes pueden comer en terrazas de restaurantes, comprar en tiendas y asistir a ferias y mercados siempre que se respeten las limitaciones de carácter general que las autoridades sanitarias han impuesto para estos espacios y para esta esta clase de actividades.