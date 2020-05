Todos los menores de 13 años recibirán mascarillas gratis en Quiroga

0

monforte / la voz 01/05/2020 17:17 h

Todos los niños de Quiroga con edades entre los 3 y los 13 años tendrán sus propias mascarillas infantiles de forma gratuita. Las reparte el Ayuntamiento a través de su personal, que empezó a entregarlas a domicilio el miércoles y, si no surgen imprevistos, iban a terminar de hacerlo durante la jornada de ayer. Las familias con niños que no hayan recibido la suya después del día de ayer porque no estaban en casa en el momento del reparto pueden pasar por el Ayuntamiento a recogerla a partir del lunes.

El Ayuntamiento no compró las mascarillas ya hechas, sino que adquirió tela suficiente para realización de cerca de doscientas. Empleados municipales fueron los que se encargaron de procesar la tela y confeccionarlas en dos tamaños diferentes, para que sirvan para niños de todas las edades. Se trata de mascarillas reutilizables.

También para los mayores

Este es el segundo reparto de mascaras que lleva a cabo el Ayuntamiento de Quiroga entre los vecinos. El primero fue para los mayores de 70 años y para personas con patologías que las hacen vulnerables al covid-19. En esa primera entrega, el reparto se efectuó casa por casa en el caso de los residentes en las parroquias y desde la casa consistorial para aquellos que viven en la capitalidad municipal.

La entrega de las mascarillas para adultos de riesgo todavía está en marcha. Los responsables municipales apelan «á responsabilidade dos veciños para que aproveiten as saídas aos supermercados ou farmacias para recoller as mascaras e que non saian a buscalas expresamente».

Diferentes ayuntamientos del sur de la provincia de Lugo están repartiendo mascarillas infantiles, o ya lo han hecho, entre los menores empadronados en su término municipal.