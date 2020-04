Los productos tradicionales de la comarca de Quiroga, en jaque

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

quiroga / la voz 24/04/2020 10:25 h

Las pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de productos alimentarios de tipo tradicional en la comarca de Quiroga están sufriendo duramente las consecuencias de la crisis sanitaria. La firma Caurelor, dedicada a la fabricación de mermeladas de castaña y diversos derivados de productos de agricultura ecoloógica, ha suspendido casi toda su actividad. «O peor é que non se poden celebrar feiras, que normalmente supoñen o 98% das nosas vendas e da nosa economía», explica Verónica Núñez, una de las responsables de la empresa. «Non temos unha tenda física e vedemos tamén por Internet, pero xa en condicións normais o comercio dixital anda por un 5% do total e aínda que temos algúns pedidos estamos vendendo moi pouquiño», agrega.

Los responsables de Caurelor esperan que en verano se hayan levantado las restricciones de movimiento de tal manera que se puedan volver a celebrar ferias, aunque sigan vigentes las medidas de seguridad. «Se podemos volver vender nas feiras, aínda podemos ter a esperanza de recuperarnos un pouco», dice Núñez. «Somos unha empresa de alimentación e podemos seguir en activo, pero os nosos produtos non se venden nos supermercados e sen as feiras non lles encontramos saída», añade.

La actividad también se ha reducido al mínimo en la empresa Delicias do Souto, radicada en Folgoso do Courel y especializada en la elaboración de tortas y otros dulces a base de castaña. La venta de estos productos -según cuentan los responsables- ha caído en picado desde que los visitantes dejaron de acercarse por la sierra. «Os turistas son os nosos maiores clientes e sen eles pouco podemos vender», dicen. «Segue chegándonos algún pedido, pero son moi poucos e todos de xente da zona», añaden. Los propietarios de Delicias do Souto están sobrellevando la crisis, dicen por otro lado, gracias a que también poseen un pequeño supermercado y una empresa de construcción que siguen funcionado con cierta normalidad. «No supermercado incluso estamos vendendo algo máis que antes, porque a xente xa non se move tanto para facer compras noutros lugares, como Quiroga ou Monforte», explican.

Cooperativa apícola

La situación es por ahora menos problemática en la cooperativa Cauru -con sede en el polígono industrial de Quiroga-, que agrupa a ocho apicultores cuyos colmenares se encuentran repartidos por este municipio y por los de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón. El presidente de la entidad, Nicolás Prieto, señala que el grueso de su producción de miel -una media de en torno a 40.000 kilos anuales- se destina a la venta a granel. Los pedidos que ya estaban acordados antes de la alarma sanitaria han seguido despachándose con normalidad. «De momento ningún dos nosos clientes cancelou os encargos que nos tiñan feito», dice Prieto. «Por agora seguimos traballando con normalidade total, pero o problema é o que vai pasar despois, porque non temos idea de como van evolucionar a economía e os mercados e do que vai pasar con produtos como o noso», agrega el presidente de la cooperativa.

El estado de alarma ha cambiado algo en el sistema de distribución de la miel que produce la cooperativa. «Antes encargábamonos nós mesmos de facer os repartos, pero agora estámolos facendo a través dunha empresa de transporte», dice Prieto. «Facémolo así porque non sabemos ata que punto podemos estar autorizados para realizar ese traballo coas medidas de restricción que hai agora», concluye.