La mitad de las farmacias del sur de Lugo tienen ya mascarillas a la venta

La Voz de Galicia carlos cortés

monforte / la voz 18/04/2020 10:09 h

Las mascarillas empiezan a llegar a las farmacias del sur de Lugo, pero lo hacen a cuentagotas. Aproximadamente la mitad de los establecimientos farmacéuticos tenían este jueves disponibilidad de este producto y lo estaban despachando. Dada la demanda, la mayoría se quedarán pronto sin ellas. Los envíos seguirán llegando a lo largo de la próxima semana, pero el suministro aún no es fluido y nadie sabe bien cuándo empezará a serlo. En estos momentos, cerca de la mitad de las farmacias de esta zona tienen mascarillas para vender.

En los once municipios de las comarcas de Monforte, Chantada y Quiroga hay veintinueve farmacias. Este jueves quedaban existencias de mascarillas en dieciséis de ellas. En cuanto a las otras trece, o nos les había llegado todavía ningún envío de este material o lo agotaron en cuestión de horas y ya no les quedaba nada.

La mayor parte de los establecimientos que disponen en estos momentos de mascarillas tienen solo la de tipo quirúrgico. Son las que han empezado a circular en mayor cantidad y también las más baratas y fáciles de producir. Se supone que son de un solo uso. Más difícil es encontrar mascarillas con filtro, tipo FFP2 o NK95 (en función del estándar de comercialización que utilice el fabricante). Estas también tienen unas horas determinadas de uso a partir del cual las normas habituales de uso dicen que hay que desecharlas. Sin embargo, algunos especialistas admiten que hay modelos se pueden reutilizar después de someterlas a altas temperaturas. También hay farmacias que esta semana han empezado a vender mascarillas de tela, reutilizables mediante lavado, pero sin certificación sanitaria.

Precios dispares

Ni para unas ni para las otras hay nada parecido a un precio único. El dinero que les cuesta a los farmacéuticos hacerse con ellas depende de la fecha en la que hagan el pedido y del distribuidor con el que lo firmen. Las quirúrgica se venden en estos momentos y en las farmacias de estazona a precios que oscilan entre 1,20 y 1,95 euros. Las que de tipo FFP2 oscilan entre los seis y los diez euros.

Lo que sigue es un resumen de la situación por municipios y por establecimientos. Cada farmacia está identificada el nombre de la calle y el número del edificio en el que se encuentran.

monforte

Cardenal, 23. El jueves agotaron un lote de 11250 mascarillas quirúrgicas que les había llegado un par de días antes. Desde el inicio de la crisis han vendido 300.

Cardenal, 55. No disponen de mascarillas por ahora

Comercio, 22. Tienen algunas mascarillas quirúrgicas, pero no llegan para todos los clientes que están en su lista de espera. Las están distribuyendo por orden de pedido. Esperan para el lunes un lote de mascarillas de tela.

Comercio, 22. No tienen por ahora.

Ourense, 34. Todavía no tienen.

Doutor Casares, 36. Les llegaron 250 msacarillas quirúrgicas el jueves. Las vendieron en un día.

Leopoldo Calvo Sotelo, 55. Tienen existencias de mascarillas quirúrgicas y de tipo FFP2, pero les llegan mediante envíos pequeños y se agotan facilmente.

o saviña0

Praza Maior, 14. Acaban de recibir un lote de doscientas mascarillas quirúrgicas y cincuenta FPP2.

Pardo Bazán, 13. En esta farmacia caban de recibir quinientas quirúrgicas, cincuenta KN95 (similar a las FFP2) y otrsa cincuenta JP24 (un modelo intermedio)

Bóveda

Avenida de Galicia, 49. Recibieron el jueves cien mascarillas quirúrgicas.

Alfonso XIII, 92. No fue posible obtener información.

A pobra do brollón

Avenida de Galicia, 3. Llevan días esperando un pedido de trescientas mascarillas quirúrgicas.

Avenida de Galicia, 34. Tienen mascarillas quirúrgicas desde el jueves.

sober

Rúa da Mina, 1. Esta farmacia recibió mascarillas quirúrgicas y KN95 hace una semana y este jueves todavía le quedaban unas pocas.

Praza do Concello, 17. Este viernes quedaban en este establecimiento solo tres mascarillas quirúrgicas y 2 KN95

chantada

Xoán XXIII, 37. El jueves llegaron a este establecimiento farmacéutico cien mascarillas quirúrgicas, pero el viernes ya se habían agotado. Esperan otro envío para la semana que viene.

Avenida de Ourense, 17. Todavía no tiene.

Avenida de Lugo, 11. Les acaba de llegar un envío de doscientas mascarillas quirúrgicas y cincuenta FPP2.

carballedo

Escultor Buciños, 16. No tienen mascarillas, pero sí pantallas protectoras.

Avenida dos Peares, 15. En los últimos días le llegaron dos envíos de 250 y 200 mascarillas quirúrgicas.

taboada

Rúa das Ínsoas, 35. Tienen mascarillas quirúrgicas.

Avenida de Lugo, 55. Tienen mascarillsa quirúrgicsa y también cien FFP2.

quiroga

Rúa Real, 41. El lote de mascarillas quirúrgicas que recbieron esta semana lo tienen todo reservado.

Rúa Real, 77. No tienen, pero esperan que les lleguen el lunes o el martes.

ribas de sil

Praza Maior, 13. No les han llegado aún.

Rúa do Ferrocarril, 20. Todavía no tienen.

folgoso do courel

Rúa Deputación, 27. Tienen trescientas mascarillas quirúrgicsa y quince FFP2. Y es además la única farmacia del sur de Lugoque dispone de guantes de látex.

Límites a la venta, pero también a la compra para evitar caer en precios disparatados

Folgoso do Courel es uno de los municipios menos poblados del sur de Lugo y también uno de los más apartados, pero su farmacia es también la única de toda esta zona que tiene guantes sanitarios a la venta. Les llegó un lote esta misma semana, junto con varios cientos de mascarillas quirúrgicas y unas pocas con filtro. Las mascarillas empiezan a llegar poco a poco, pero los guantes todavía son imposibles de conseguir, salvo en Folgoso. De todas formas, en esta farmacia, que dispone además de un botiquín en el pueblo de Seoane, tienen topes. No venden más de diez por persona.

En la locura en la que se ha instalado el mercado de las mascarillas y los guantes todas las farmacias aplican límites a la venta de este producto en mostrador. Y no solo a la venta. Buena parte de los profesionales consultados para realizar esta información también han decidido ponerse límites a la hora de comprarlo. Alicia Lama es la titular de una de las farmacia de Quiroga y se niega a vender mascarillas a más de tres euros. «Me parece un robo -afirma- y no voy a entrar en ese juego con las distribuidoras». En la otra farmacia de Quiroga, Marta Isabel de Olano, la secunda: «Me niego a pagar unos precios que si los repercuto a los clientes sería una atraco y si no, entonces pierdo dinero».

En la misma línea, en la farmacia Madriñán, de Monforte, aseguran que lo que quieren en estos momentos no es hacer dinero a cuenta de esta situación, sino dar un servicio que la gente demanda y que es necesario. «Hai compañeiros que traballan en cidades grandes -dicen en esta farmacia monfortina- que se os prezos están altos e hai quen aínda así quere comprar, eles limítanse a vender, pero nas cidades a clientela é anónima, nos sitios pequenos as cousas son diferentes».

La mayoría de los farmacéuticos consultados temen que sus clientes piensen que ellos están haciendo caja a cuenta de elas dificultades para encontrar mascarillas. Si hay diferencias de precio entre unos establecimientos y otros es, al menos en la gran mayoría de los casos, porque el coste de este material oscila mucho en función del tamaño del pedido, o simplemente de la fecha en la que se haga o del distribuidor al que lo encarguen. En todo caso, y aún así, algunos farmacéuticos van incluso más allá. Como Rosa Valeiras, de Taboada, que ni siquiera vende a precio de coste las mascarillas quirúrgicas, como hacen otros colegas, sino que directamente no cobra por ellas.