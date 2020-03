Personal municipal llevará comida y medicinas a las casas de los mayores en Quiroga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

monforte / la voz 16/03/2020 18:48 h

El Ayuntamiento de Quiroga se suma a los municipios del sur lucense que ponen en marcha servicios de ayuda domiciliaria destinados al colectivo de la tercera edad ante la alerta sanitaria por el coronavirus. Personal municipal llevará alimentos de primera necesidad y medicinas a sus casas a las personas mayores o con incapacidad. Para beneficiarse de este reparto, los vecinos deben llamar al teléfono de la Policía Local (649 819 052) o a los del grupo de emergencias (982 428 355 y 636 693 500).

Según destaca el Ayuntamiento, muchos mayores no disponen de otras personas a las que recurrir en su entorno más inmediato. Las autoridades municipales recuerdan a los vecinos la importancia de permanecer en sus casas y no desplazarse salvo que sea estrictamente necesario.

Aplazada la Feira do Viño

Por otro lado, la comisión organizadora acordó posponer la 38 edición de la Feira do Viño de Quiroga a los días 25 y 26 de julio. La muestra vitícola iba a celebrarse el 11 y el 12 de abril, pero la actual situación de alerta sanitaria obliga a aplazarla. «Debido a todas as medidas adoptadas polo Goberno, sería imposible a celebración da Feira do Viño dado os poucos días que quedarían para o evento», señala un comunicado municipal.