Comienzan las reuniones consultivas para el plan estratégico del geoparque

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Francisco Albo

04/03/2020 12:53 h

En los municipios de la comarca de Quiroga se llevará a cabo entre el jueves y el viernes una serie de reuniones con representantes de diversos sectores sociales y profesionales en las que se pretende recoger aportaciones y opiniones de todos ellos de cara a la elaboración de un plan estratégico para el geoparque Montañas do Courel. Para el jueves están previstas tres reuniones, una con los representantes del sector educativo, otra con los del sector turístico y otra con los del sector agroalimentario y la artesanía. Serán respectivamente a las 17.00, a las 19.00 y a las 21.00 horas. La primera y la tercera tendrán lugar en la Casa de Cultura de Quiroga y la segunda, en la casa consistorial de Folgoso do Courel. Por otro lado, la casa consistorial de Ribas de Sil acogerá a las 19.00 horas del viernes un encuentro con representantes de las asociaciones vecinales y culturales.

A estos encuentros asistirán expertos de la Universidade de Santiago, que se encargarán de recoger los pareceres de todos estos sectores para tenerlos en cuenta al elaborar el borrador del plan estratégico del geoparque. Este documento será después evaluado por los representantes políticos de las tres corporaciones municipales de la comarca, quienes podrán hacer también sus propias observaciones y propuestas antes de que el plan reciba su aprobación deinitiva.

Según explica Roberto Castro —teniente de alcalde de Ribas de Sil y presidente de la asociación de municipios Montañas do Courel—, cuando concluya esta proceso se espera disponer del plan que regirá el funcionamiento del geoparque en los próximos años. «Aínda non sabemos o que conterá ese documento, que será preparado polos expertos da USC, pero a idea é que nos sirva como folla de ruta para sacar o maior partido posible do xeoparque desde o punto de vista turístico, económico e educativo, para contar con propostas concretas de investimentos e para calcular os fondos que serán necesarios para as actuacións que se leven a cabo», explica. «Este plan servirá tamén como base para solicitar máis adiante o apoio das administracións supramuniciais», añade.

Implicar a la población local

Las reuniones que se llevarán a cabo esta semana, indica por otra parte Roberto Castro, han sido precedidas por «un importante traballo de campo e por consultas cos diversos sectores implicados». La iniciativa —agrega— es una prueba de la voluntad de los promotores del geoparque de implicar al máximo a la población local, siguiendo la línea que ha caracterizado este proyecto desde sus inicios.

Asimismo, Castro afirma que el plan estratégico permitirá reducir al máximo el nivel de improvisación en todas las actuaciones relacionadas con el geoparque. «Os concellos sempre traballamos cun índice importante de improvisación polas limitacións presupostarias anuais e por outras circunstancias —señala a este respecto—, pero no caso do xeoparque pensamos que hai planificar o mellor posible todo o que se vaia facer nos próximos anos para superar a primeira auditoría da Unesco».