Reabierta la vía ferroviaria Ourense-Lugo, que fue cortada ayer por la caída de un árbol

El tráfico ferroviario entre Ourense y Monforte, que fue cerrado ayer debido a una deformación en los raíles causada por el choque de un tren de pasajeros contra un árbol caído en la vía, está reabierto desde anoche y vuelve a funcionar con normalidad. Según indican desde el ADIF, la circulación fue restablecida hacia las once de la noche del jueves después de que se efectuasen unos trabajos de reparación en el tramo afectado.

Los responsables del ADIF indican asimismo que no fue preciso reemplazar el raíl que sufrió la deformación —lo que hubiese requerido más tiempo—, sino que el desperfecto pudo ser reparado actuando directamente sobre la pieza. «No fue necesario cambiar el raíl, sino que se alineó correctamente para corregir una pequeña deformación», explican. A la hora en que concluyeron los trabajos de reparación no había trenes de viajeros circulando por esa línea —agregan—, pero el tráfico quedó reabierto para los de mercancías y para que los viajes pudiesen reanudasen con normalidad durante la mañana de este viernes.

Desde Renfe, por otro lado, no han podido precisar el número de trenes que se vieron afectados por el corte de la vía mientras estuvo cortado el tráfico. La vía fue cortada hacia las doce y media del mediodía de ayer. El tramo donde se registró el accidente que motivó el cierre se encuentra entre las estaciones ferroviarias de Os Peares —en el municipio ourensano de A Peroxa— y Santo Estevo, en el concello lucense de Pantón. Un tren de viajeros de media distancia, procedente de Ourense, que circulaba entonces por ese tramo chocó contra un árbol que había caído sobre los dos raíles de la vía, ya que el maquinista no pudo frenar a tiempo. El árbol quedó partido y el tren cambió el sentido de la marcha para regresar a Ourense, desde donde los pasajeros continuaron el trayecto en autobús.