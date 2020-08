Test a más de veinte vecinos de Pantón por un positivo en ayuda en el hogar

0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 26/08/2020 20:17 h

Más de una veintena de vecinos del municipio de Pantón tuvieron que realizar las pruebas PCR por haber estado en contacto con una trabajadora del servicio municipal de ayuda en el hogar que dio positivo por coronavirus. El alcalde, José Luis Álvarez, informa de que a siete de estos vecinos ya se les hicieron el lunes y dieron negativo en todos los casos. Los otros quince se sometieron hoy a los test y este jueves se sabrán los resultados. El regidor espera disponer de ellos a lo largo de la mañana y en función de si hay o no positivos se determinará en contacto con las autoridades sanitarias si procede adoptar nuevas medidas.

Álvarez detalla que el servicio de ayuda domiciliaria se suspendió, en todos los casos menos en uno, en los hogares que atendía la trabajadora que dio positivo por covid-19. Según explica, hay una persona que por su alto grado de dependencia necesita que se le siga prestando esa prestación. Las atenciones se llevan a cabo en ese caso «con todas as precaucións», señala el alcalde.

De momento, no hay constancia de que se le hayan realizado pruebas a las compañeras de la trabajadora que sufrió el contagio. El positivo entre el personal de ayuda a domicilio trascendió el pasado sábado. Al día siguiente, la concejala del BNG Rosana Prieto se puso en contacto con el alcalde para interesarse por las medidas que se iban adoptar. Para ella, el Ayuntamiento debe restringir de inmediato la prestación de este servicio a los casos en los que resulte imprescindible mantenerlo.

El BNG pide celeridad

«Nós non queremos facer política co coronavirus. O alcalde ten todo o noso apoio, pero debe actuar con celeridade. Do contrario se estaría a xogar coa saúde das persoas, con independencia de a quen poidan votar nas eleccións», dice esta concejala.

La limitación de la ayuda domiciliaria a los casos extremos de dependencia debe decretarse cuanto antes, según destaca, «se queremos protexer a saúde das traballadoras e dos veciños dun concello no que a maioría da poboación está en idade de risco».

El BNG considera que el positivo de esta trabajadora aconsejaría aplicar las mismas restricciones en la ayuda en el hogar que se pusieron en práctica en A Pobra do Brollón nada más trascender el brote detectado en la residencia de mayores del municipio limítrofe de O Incio. Para este partido, el personal que atiende el servicio de ayuda domiciliaria en Pantón debería realizar cuanto antes los test para descartar posibles contagios.

Prieto denuncia, por otro lado, que las trabajadoras del servicio de ayuda domiciliaria prestan sus servicios sin los medios adecuados para hacer frente a la actual situación sanitaria. «Deberían dispoñer de buzos e dos equipos de protección necesarios. Se a Xunta non llos da, tenos que mercar o Concello», dice la concejala del BNG.