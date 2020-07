O ciclo de cine ao aire libre de Pantón continúa con «Eroski Paraíso»

A proxección ofrecerase ás 23.00 horas do sábado na praza do Concello de Ferreira

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/07/2020 13:02 h

No municipio de Pantón continuará este sábado o ciclo de proxeccións cinematográficas Cine na Praza, organizado pola concellería de Cultura, cunha sesión na que poderá verse a película Eroski Paraíso. A proxección comezará ás 23.00 horas na praza do Concello e levarase a cabo coas medidas de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias. O filme Eroski Paraíso, dirixido por Jorge Coira e Xesús Ron, está baseado nunha obra teatral da compañía Chévere que foi galardoada co Premio Nacional de Teatro no 2014. Os papeis principais son interpretados polos actores Cristina Iglesias, Miguel de Lira e Patricia de Lorenzo. O ciclo Cine na Praza pecharase o día 25 coa proxección de O que arde, a galardoada película de Oliver Laxe.